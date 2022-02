O Museu do Oriente organiza, ao longo do próximo mês, um curso de introdução à Dança Oriental, um Seminário de Tai Chi Chuan e oficinas de Mindfulness, três práticas de tradição asiática para ajudar a fortalecer corpo e mente e, assim, contribuir para o bem-estar geral.

Dividido em quatro sessões, nos dias 5, 12, 19 e 26 março, o curso de introdução à Dança Oriental é dirigido a mulheres de todas as idades e formas físicas.

Este tipo de dança tem como característica principal o movimento rítmico das ancas e dos músculos do ventre, sendo composta por uma série de movimentos de vibrações, acentuações, ondulações, movimentos pélvicos e rotações, que trabalham o corpo como um todo.

Aliados à música e a uma sinuosidade semelhante à de uma serpente, estes movimentos eram originalmente parte integrante do ritual de fertilidade e de preparação para a maternidade.

Além de promover a socialização, a auto-estima, a resistência, a flexibilidade, a coordenação, a consciência corporal e o equilíbrio, a Dança Oriental permite, sobretudo, descobrir que é possível divertirmo-nos dançando.

O seminário de Tai Chi Chuan realiza-se aos domingos, nos dias 6, 13, 20 e 27 de março, com o objetivo de partilhar esta prática enquanto disciplina de meditação e de equilíbrio físico e mental, à luz da tradição clássica chinesa.

Nas várias sessões serão abordadas e experimentadas práticas corporais e meditativas oriundas da escola de Tai Chi da família Yang, tal como foi introduzida no Ocidente, em meados da década de 60 do século XX, pelo Professor Cheng Man Ch’ing.

Para ajudar a sustentar um estilo de vida pleno e consciente a cada momento, o Museu do Oriente organiza, a 10 e 19 de março, oficinas de Mindfulness com o objetivo de aprofundar o conhecimento e o exercício desta prática. ‘Prevenir com Mindfulness’ é o tema da sessão de dia 10, sendo a de 19 dedicada a uma ‘manhã de prática em silêncio’.