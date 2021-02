Danah Mor, especialista de comida saudável e conselheira especial da Joshua’s, cadeia portuguesa de restauração de duplo conceito de Grill & Vegetariano, anuncia um curso para todas as pessoas que procuram mudar de vida e sentirem-se bem consigo próprias: “Sente-te poderosa todos os dias” realizar-se-á entre os dias 10 de março e 7 de abril e pode inscrever-se até dia 2 através deste link.

Mais do que ensinar os participantes a sentirem-se confortáveis e confiantes na sua própria pele, este curso visa ensinar a fazer menus semanais adaptados às necessidades, fazer compras de uma forma simples e prática e criar um ritmo em que é possível cozinhar menos vezes e comer mais vezes de uma forma prática e saudável.

Permitirá descobrir alimentos deliciosos que apoiam o bem-estar mental e físico e aprender os efeitos dos alimentos no corpo, como equilibrar o peso de forma natural, melhorar a circulação, a memória, a capacidade de estudar, e muito mais.

Ao longo de 5 sessões/módulos de 2h30, terá acesso à introdução à Ayurveda, tendo na digestão o centro e a base da saúde, a desmitificação do conceito do pequeno-almoço, quais os melhores alimentos e como confecionar e combiná-los, as emoções e os desejosos alimentares e um aconselhamento alimentar especial para si. Pode conhecer o programa completo aqui.

Licenciada em Medicina Ayurveda e autora do livro “Shine Brighter Every Day”, Danah Mor é a especialista de alimentação saudável que guia todas as opções do Joshua’s Grill & Vegetariano, garantindo a qualidade das mesmas e a escolha dos melhores ingredientes para a sua confeção.

Apaixonada em especial pelo Veggie Burguer da Joshua’s, Danah é também a fundadora do “MorLife Project”, um curso simples, prático e de fácil compreensão que visa mudar a vida dos participantes.