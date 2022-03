Para promover o bem-estar e reforçar a conexão entre corpo e mente, o Museu do Oriente organiza um curso de Mindfulness, entre 19 de abril e 14 de junho, e um retiro de Yoga no Convento da Arrábida, nos dias 23, 24 e 25 de abril.

Com a duração de oito semanas, o Curso de Mindfulness realiza-se em formato online, em horário pós-laboral e inclui um dia de retiro de silêncio. É indicado para qualquer pessoa, com ou sem experiência de meditação, que queira desenvolver competências para melhor gerir comportamentos, pensamentos, emoções e sensações desafiantes e aprender a viver no momento.

O programa de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) tem sido ministrado internacionalmente em hospitais, escolas, empresas e outras instituições, com resultados comprovados na melhoria da qualidade de vida, da saúde e bem-estar geral dos participantes, ajudando a reduzir a ansiedade e o cansaço do dia a dia.

Inserido na paisagem mística da Serra da Arrábida, nos dias 23, 24 e 25 de abril, o Convento da Arrábida recebe um retiro de Yoga que inclui práticas diárias, meditação e passeios pela Natureza, sob a orientação de Filipa Veiga.

Durante três dias, os participantes são convidados a conectarem-se com a energia envolvente, mas acima de tudo, com a sua essência, saboreando o acalmar progressivo da mente e do fortalecimento do corpo.

O dia começa com a prática de Yoga dinâmico, seguindo o método Ashtanga Yoga. Após um brunch delicioso, é tempo de desfrutar do local com passeios meditativos e visitas ao Convento para, da parte da tarde, terem lugar práticas restaurativas.

O programa inclui também um workshop sobre os princípios básicos da Ayurveda, para dar a conhecer esta ciência milenar indiana.

O dia termina com um jantar sereno, condicente com a atmosfera de recolhimento e de reflexão tão do agrado dos Franciscanos, para quem o Convento foi construído.