Cristiano Ronaldo, conhecido pelos projetos milionários que tem fora dos relvados, junta agora as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro ao seu portefólio de investimentos.

O futebolista português apostou num novo negócio bem português ao adquirir através da CR7, SA, e em alinhamento estratégico com o Grupo Visabeira, 10% do capital da Vista Alegre Atlantis SGPS. “É com grande entusiasmo que recebemos o Cristiano Ronaldo como nosso investidor, representando este momento a união de duas das mais relevantes e unânimes marcas portuguesas", referiu Fernando Campos Nunes, fundador e acionista do Grupo Visabeira, detentor do Grupo Vista Alegre Atlantis SGPS, sobre este acordo.

Para além desta colaboração e numa ótica de expandir e promover as marcas portuguesas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro no segmento de luxo além-fronteiras, ambas as partes anunciaram ainda a criação de uma nova empresa no Middle East & Asia.

“A Vista Alegre e a Bordallo Pinheiro são marcas pelas quais sempre tive uma grande admiração e das quais sou cliente assíduo. A possibilidade de apoiar a estratégia de globalização da marca Vista Alegre, como marca de lifestyle de luxo, é um orgulho para mim enquanto português. Faremos juntos tudo o que estiver ao nosso alcance para promover este ícone nacional de excelência e colocá-lo no patamar das melhores marcas do mundo”, disse Cristiano Ronaldo em comunicado.

Este projeto acontece numa época muito especial para a Vista Alegre que, este ano, comemora o seu 200.º aniversário. É de recordar que a Vista Alegre foi fundada em Ílhavo, no distrito de Aveiro, e desde 1824 que se dedica ao fabrico de artigos em porcelana, cristal e vidro.

