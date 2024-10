"Gudrun" é o nome da nova coleção desenvolvida por Claudia Schiffer para a Vista Alegre e Bordallo Pinheiro e que promete adicionar um toque outonal à sua casa.

Para este lançamento, que marca a sua segunda parceria com as insígnias portuguesas depois de “Cloudy Butterflies”, a supermodelo alemã decidiu incorporar diferentes elementos da fauna e flora campestre que marcaram a sua infância passada na cidade de Düsseldorf, na Alemanha.

“Observar os esquilos da janela do meu quarto, apanhar bolotas e desenhar nelas enquanto a minha mãe apanhava as folhas de outono. Ouvir os pica-paus e adormecer ao som do canto dos pássaros. Estas memórias inspiraram-me a criar estas novas coleções. Os desenhos revelam inteiramente a minha personalidade, e estou muito orgulhosa do resultado”, afirmou Claudia Schiffer em comunicado.

As icónicas borboletas deram lugar a esquilos, pica-paus e raposas que convivem com bolotas e folhas de carvalho e bétula de diferentes tamanhos. A linha de loiça – batizada "Gudrun" em homenagem à falecida mãe de Claudia Schiffer – é composta por sete peças de mesa e decorativas pintadas à mão que surgem em tons como o verde, castanho e mostarda.

Para além de pratos rasos, de sopa e sobremesa, aqui vai encontrar propostas utilitárias e decorativas como caixas, travessas, jarros e fruteiras que vão trazer as tonalidades de outono para dentro de sua casa. E porque a estação pede bebidas quentes e aconchegantes, não podia faltar um conjunto de chá e café.

Com preços entre os 18 e os 700 euros, é de destacar que a coleção foi fotografada em Coldham Hall, a casa de campo da supermodelo localizada em Suffolk, Inglaterra.

“Gudrun”, criada por Claudia Schiffer para a Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, já está disponível nas lojas da marca e online.