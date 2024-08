Será no Paris Nord Villepinte Exhibition Centre que a Maison&Objet terá lugar de 5 a 9 de setembro. A Bordallo Pinheiro marcará presença com as suas mais recentes criações no Hall 4, Stand F4-G3. Há quatro grandes novidades que serão apresentadas nestes certames: jarras Equatorial, coleção Olival, resultante da parceira com os azeites portugueses Esporão, os copos Carmen e Gudrun, a mais recente coleção de mesa by Claudia Schiffer.

Olival representa a junção de duas artes milenares na zona do Mediterrâneo, dois saberes tradicionais em Portugal e duas marcas emblemáticas, típicas desde há muito nas mesas portuguesas.

Carmen traz-nos a leveza e a alegria dos dias de sol.

Gudrun, uma homenagem à mãe de Claudia Schiffer, respira o ar fresco do campo, o restolho das folhas e de todos os tons quentes de outono com que os campos se pintam.

Para além destas novidades, os visitantes poderão ainda apreciar coleções como Jarras Equatorial, The Meaning, Jarra com Lagostas, Frutos Tropicais, Flora, a mais recente coleção de Sardinhas – que este ano celebra 10 anos de coleção -, Couve, Couve com Lavagante, e Prato Painel, entre outras.

As peças de Bordallo são conhecidas pelas suas cores brilhantes, relevos e decorações naturalistas, que as tornam únicas e desejadas em todo o mundo.