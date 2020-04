Mesmo à distância, o Oceanário propôs várias desafios e atividades lúdicas e atividades para fazer em casa, através de ideias pedagógicas que aliam a brincadeira à aprendizagem.

Os tubarões vão esconder-se em adivinhas e charadas, o peixe-balão vai organizar uma festa do pijama a não perder; o caranguejo e o polvo vão entrar em cena no teatro do oceano e na hora de relaxar, as estrelas do mar vão dar a aula de ioga mais salgada de sempre.

Nas Férias Debaixo de Água da Páscoa, os miúdos têm a oportunidade de mergulhar em atividades gratuitas, conhecer a biodiversidade marinha e explorar formas de conservar o oceano.

Durante este período de isolamento social, o Oceanário fará sugestões diárias para que todos os portugueses fiquem “EM CASA A VER O MAR”.

Vídeos, perguntas, quizz, “A Hora do Recreio”, informações sobre projetos de conservação, dicas de séries sobre o habitat marinho ou “A espécie da semana”, são algumas das propostas do atual projeto digital do aquário.

O objetivo é ter, pelo menos, um conteúdo diferente por dia para que os portugueses se sintam mais próximos do oceano e dos habitantes do Oceanário.

Pode encontrar esses conteúdos nas redes sociais do Oceanário, como Facebook e Instagram.