Embarcar nas profundezas “assustadoras” do oceano. É esta a proposta do Oceanário, que até 31 de outubro, vai ter disponíveis bilhetes a 15€, para todas as idades. Esta promoção está disponível apenas para compras online.

Desta forma, vai ser possível visitar o aquário central, com cinco milhões de litros de água salgada e quatro habitats marinhos, além das exposições "Florestas Submersas by Takashi Amano" e “ONE, o mar como nunca o sentiu”.

A promoção surge num momento em que o Oceanário de Lisboa voltou a ser reconhecido nos prémios internacionais da Tiqets, recebendo pela segunda vez o prémio de Most Remarkable Venue e, pela primeira vez, o galardão de Best Family Experience. Estes prémios distinguem os melhores museus e atrações da Europa, e consideram nomeações de locais de países como os Países Baixos, Itália, Espanha, Portugal, França e Reino Unido, a partir de milhões de comentários de clientes.

“Receber o galardão de Lugar Mais Notável e Melhor Experiência Familiar em Portugal é um reconhecimento que nos enche de um grande sentido de agradecimento – às equipas e aos nossos visitantes. O Oceanário de Lisboa é um lugar verdadeiramente notável por ser uma janela para o oceano através da qual se estabelecem conexões emocionais com os visitantes e se dá a conhecer as mais de 500 espécies marinhas que o habitam”, afirma Roque Cunha Ferreira, em comunicado. “Nos últimos dois anos temos aumentado a nossa oferta de atividades educativas para famílias, tornando a experiência de visita ainda mais memorável e inspirando o envolvimento das novas gerações rumo à conservação do oceano”, conclui.