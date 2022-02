Concertos, exposições e visitas guiadas? Esta semana, apaixone-se por tudo o que a capital tem para oferecer

Quando os discípulos eram mestres

Lisboa | exposição | até 27 fev.: 3.ª a dom.: 10h - 18h | M/0

Antes de serem mestres, muitos artistas foram discípulos, aprendendo através da cópia. Até 27 de fevereiro, o Museu Nacional de Arte Antiga convida-o a conhecer bonitas réplicas, muitas delas perdidas no tempo. De quadro em quadro, a exposição “Quando os Discípulos Eram Mestres” compila pérolas da arte reinterpretada.

Chovem descontos no Oceanário

Lisboa | visita | até 28 fev.: 2.ª a 6.ª: 17h-19h | M/0



Durante todo o mês de fevereiro, os bilhetes para o Oceanário de Lisboa estão com 50% de desconto para os horários entre as 17h e as 19h. Vale a pena aproveitar a oportunidade para desvendar os segredos do fundo do mar. Os bilhetes dão acesso não só à exposição permanente, mas também às temporárias “Florestas Submersas by Takashi Amano” e “One – O Mar como nunca o Sentiu”.

A rainha mostra o Palácio da Ajuda

Lisboa | visita e oficina | 21, 22, 23, 25 fev.: 10h, 11.45h, 14h | 4 a 10 anos



No Palácio Nacional da Ajuda, há visitas guiadas presididas pela própria rainha D. Maria Pia. As famílias podem desfrutar de uma aventura digna de monarcas, inserida nesta edição de “A Rainha Mostra o Palácio da Ajuda – Especial Carnaval”. A encerrar a sessão, está um divertido baile de máscaras, onde todos estão convidados a participar.

Escutar um concerto portátil

Lisboa | evento | 24, 25 Fev.: 10.30h, 14h | M/6



A Fábrica de Artes do Centro Cultural de Belém convida jovens artistas a desenvolver as suas competências musicais, em formato de concerto portátil. Numa lógica de pensamento conjunto, surge, assim, o espetáculo “Terra”. O violoncelista Bruno de Moura acompanha o vibrafone de Tomás Longo por caminhos de continuidade e mudança.

Por detrás das câmaras

Lisboa | exposição | até 26 Mar.: 3.ª a sáb.: 10h-18h | M/0



Alguma vez se perguntou como é que se faz um filme de animação em stop-motion? O Museu da Marioneta tem a resposta. Na exposição “Do outro lado da câmara, 'Os Demónios do Meu Avô'”, os bastidores do cinema abrem-se aos visitantes. Venha explorar o apaixonante mundo das longas-metragens.