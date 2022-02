Escolher um fato

Carnaval não é Carnaval sem uma vestimenta a rigor. Quer prefira máscaras ou fatos completos, o Entrudo manda sair da rotina e entrar no mundo da fantasia. Lojas como a Mascarilha, com pontos de venda em Lisboa, Parede, Porto e Coimbra, ou a Misterius em São João da Talha abrem as suas portas aos foliões durante esta altura do ano.

Para os mais criativos, os trabalhos manuais são o segredo por detrás da máscara ideal. Procure um molde que lhe sirva de inspiração e deite mãos à obra.

Hora das decorações

Com todos mascarados, falta dar ao lar um ar mais festivo. Grinaldas, ornamentos e pratos decorativos podem ajudar a trazer o calor do Carnaval para a sua casa. Os miúdos entusiasmam-se e os graúdos têm o cenário perfeito para, quem sabe, dar um passinho de dança. A Máscaras & Festas em Lombos do Sul e A Casa do Carnaval em Benfica fornecem, além de disfarces, decorações que vão desde as tradicionais serpentinas ao fogo de artificio.

Música, maestro

Há que dar música às celebrações. Num Carnaval à moda do Rio de Janeiro, um samba ou as famosas marchas têm de marcar presença. A música tradicional portuguesa também é uma das grandes estrelas da data, cheia de ritmos contagiantes. Com uma playlist conjunta, familiares e amigos podem adicionar as suas sugestões, contribuindo para um Carnaval, sem dúvida, único.

Carnaval tradicional

O Carnaval está bem vivo nas ruas de Portugal. Por todo o país, as ruas enchem-se de desfiles, mascarados e caricaturas, trazendo animação ao início de mais um ano. No Norte, em Macedo de Cavaleiro, os Caretos de Podence fazem o “Entrudo chocalheiro”, correndo atrás das raparigas. Em Torres Vedras, desfrute do “Carnaval mais português de Portugal”, conhecido pelos carros alegóricos e pelas matrafonas. Já no Sul, o Carnaval ganha contornos do outro lado do Atlântico, com o desfile de várias escolas de samba em Loulé.

Uma oficina ou uma exposição também calhavam bem nos seus planos? O que não faltam são atividades culturais para fazer desta ocasião um momento único.

Carnaval de Torres Vedras / Divulgação

Preparar iguarias

Em qualquer festa, o estômago é o grande convidado de honra. Durante o Carnaval, as malassadas fazem as delícias dos madeirenses, normalmente regadas com molho de cana-de-açúcar. Ainda dentro dos doces, a sericaia algarvia é de comer e chorar por mais. Um bom cozido à portuguesa ou um caldo verde são opções comuns para os pratos principais antes da Quaresma.