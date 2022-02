Ainda sem disfarce de Carnaval? Descubra 5 fantasias festivas que pode tirar do seu armário

O Carnaval está a chegar e ainda não tem o disfarce perfeito? Não desespere! Seja qual for a idade, basta olhar para o que já tem em casa. Uma camisa antiga ali, uns óculos acolá e a fantasia perfeita materializa-se. Fique com algumas sugestões de disfarces que podem facilmente ser tiradas do armário.

Explorador Já não usa aqueles calções largos e cheias de bolsos que tem lá por casa? Pode ser o começo de um criativo disfarce de explorador. Aposte nos tons beije e sirva-se de artigos como um colete ou umas botas mais robustas. Acessórios como um par de binóculos, um chapéu de safari e um bloco de notas podem ajudar a complementar o visual. Pintor Quem é que nunca desejou ser pintor por um dia? No Carnaval, tudo é possível. Este disfarce tem o ponto positivo de poder ser usado com qualquer roupa, visto que a bata pincelada de tinta é a peça principal. Com a ajuda de uma boina parisiense e uma paleta, está pronto para pintar a Mona Lisa. Espantalho Os espantalhos podem ser assustadores ou muito amigáveis. Eis uma personagem extremamente versátil. Dê uso a um par de jardineiras, uma camisa de flanela e um chapéu de palha. A componente que vende mais esta fantasia é a maquilhagem. Não se esqueça de traçar as costuras, com a ajuda de um lápis preto. Cozinheiro Entre tachos e panelas, pode surgir o disfarce de cozinheiro. Caso não disponha do chapéu alto ou do avental branco, não tem problema. Uma bata de trazer por casa, um rolo da massa e uns toques de farinha na cara passam a mensagem. Está preparado para ser o maior masterchef da festa de Carnaval? Mimo Todos conhecem o disfarce de mimo. Mantenha o visual em tons de preto e escolha uma camisola às riscas. Coloque a sua melhor boina e pinte a cara de branco com os detalhes que preferir. Um lencinho ao pescoço e um par de luvas brancas são ótimos detalhes para acrescentar. A sentir-se criativo? Dê uso à cola e à tesoura e construa o seu próprio fato de Carnaval com estas sugestões de trabalhos manuais.