Combater os ecrãs com jogos de tabuleiro? O projeto “Agarrados à Net” mostra que é possível

Num mundo em que os jovens estão cada vez mais presos aos ecrãs, pais e professores devem intervir, promovendo uma utilização segura do digital. Eis a missão do projeto “Agarrados à Net”, que dinamiza um workshop online já no próximo dia 22 de fevereiro às 21h30.

O tema em discussão será “O Jogo de Tabuleiro Moderno como Potenciador da Relação Familiar”. O painel conta não só com a participação dos fundadores do projeto, Cristiane Miranda e Tito Morais, mas também com Marlene Cunha, representante da loja de jogos de tabuleiro “Salta da Caixa”.

Através do fornecimento de recursos digitais, o “Agarrados à Net” tem como objetivo formar educadores capazes de promover uma relação equilibrada das crianças com o online. E haverá melhor complemento ao digital do que os jogos de tabuleiro? Frequentemente, os miúdos prendem-se aos ecrãs apenas porque “não têm mais nada para fazer fora deles”, explica Cristiane Miranda.

"Por norma, os miúdos gostam de fazer coisas com os pais e os jogos de tabuleiro são, sem dúvida, uma maneira superinteressante de os fazer sair dos ecrãs e terem momentos divertidos em família", afirma.

Os jogos em formato físico são uma ótima ferramenta de aprendizagem. Segundo Marlene Cunha, estes acabam por “ajudar os nossos filhos a desenvolverem o raciocínio matemático, lógico e estratégico, mas acima de tudo as competências sociais como a cooperação, empatia, criatividade e pensamento crítico”.

Além do mais, os jogos modernizaram-se bastante, adaptando-se às novas necessidades de quem os procura. Uma evolução pouco falada, mas que faz bastante diferença na hora de levar as crianças a sair da rotina.

"Os jogos de tabuleiro têm tido um desenvolvimento incrível e, se já pouco têm a ver com o que existia quando os meus filhos eram miúdos, muito menos com o que existia quando eu era mais jovem", conclui Tito de Morais.

Durante a sessão gratuita, haverá espaço para partilhar dúvidas e preocupações que possam surgir. As inscrições são realizadas no formulário do workshop.