Uma relação saudável entre pais e filhos começa no esforço dos tutores. Desde os primeiros dias de um bebé à adolescência, a parentalidade exige aprendizagem constante, sempre em busca do melhor para as crianças. Durante o mês de fevereiro, vários cursos podem ajudá-lo nesta tarefa. A melhor parte? Nem sequer tem de sair de casa.

Crianças e Jovens em Risco Vila Nova de Gaia | Reconstruir | Curso prático | 12, 26 fev.: 9.30h - 12.30h, 14.30h -17.30h O fenómeno dos jovens em risco prima pela sua complexidade. Sem alarmes de maior, urge intervir junto dos mais novos para os proteger. A Reconstruir pretende ajudar com essa tarefa, através do curso prático "Crianças e Jovens em Risco". Prevenir a negligência e os maus-tratos são alguns dos conteúdos abordados. Master da Amamentação Porto | D'Barriga | Formação | Disponibilidade imediata A amamentação é uma etapa da vida que costuma suscitar bastantes dúvidas. Ao longo de quatro módulos, a associação D'Barriga aborda tópicos como a anatomia da mama e alicerces para uma amamentação saudável. Depois de adquirir o curso, as sessões ficam disponíveis de imediato, existindo a possibilidade de assistir ao seu ritmo. Segurança primeiro Lisboa | APSI | Conversa | 10 fev.: 10.30h À medida que os bebés começam a ganhar alguma autonomia na sua mobilidade, os acidentes multiplicam-se. Nestas situações, nem sempre é fácil encontrar o equilíbrio entre proteger e dar a conhecer o mundo. A APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil organiza, assim, uma sessão de esclarecimento, com o intuito de dar reposta às preocupações mais comuns. Falar de Oncologia Pediátrica Lisboa | Fundação Rui Osório de Castro | Seminário | 12 fev.: 9.30h - 17h A Fundação Rui Osório de Castro organiza o 8.º Seminário de Oncologia Pediátrica, destinada a pais, familiares e amigos de crianças ou adolescentes com cancro. Fernanda Freitas modera uma sessão focada na saúde mental face ao cancro pediátrico, ser sobrevivente em Portugal e novos tratamentos. Meditação para todos Todo o país | Zen Kids | Curso online | 19 fev. a 27 mar. A Zen Kids oferece sessões de meditação online e relaxamento para educadores aplicarem algumas técnicas junto dos mais novos. A meditação tem inúmeros benefícios para as crianças, chegando até a melhorar o seu desempenho escolar. A partir de 19 de fevereiro, os pais podem ajudar os filhos a descontrair, estimulando a sua concentração e competências emocionais.