Quando for grande quero mudar o mundo: informar as crianças de hoje sobre os desafios de amanhã

Já se sabe que os jovens de hoje em dia vão herdar um mundo muito diferente do atual. Os desafios sociais e ambientais serão outros, agravados pela negligência de que têm sido alvo.

Com o intuito de formar jovens informados, nasce o projeto "Mudar o Mundo". Diana Silva e Liliana Ribeiro são as autoras da iniciativa, lançada pela associação sem fins lucrativos Incubadora Regional de Inovação Social (IRIS), com o apoio do Instituto do Banco Europeu de Investimento.

Bastou perguntar às crianças aquilo que poucos perguntam. Quais são os problemas do mundo que mais te preocupam? Que soluções achas que devem ser implementadas? Na plataforma da iniciativa, pais e filhos encontram o livro infantil “Quando for Grande Quero Mudar o Mundo”, focado em registar a jornada de cada um pelo empreendedorismo social.

Diana Silva e Liliana Ribeiro são as autoras do livro “Quando for Grande Quero Mudar o Mundo”.

Além de contar com um prefácio do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o volume dá acesso a um código para um curso online. Através de um leque de aulas assíncronas, as crianças pensam sobre o “que é preciso melhorar para tornar a vida de todos melhor”, nas palavras do Presidente da República. O meio ambiente, a política e a organização das sociedades saem, então, das páginas para ser discutidas entre família e amigos.

As escolas não foram esquecidas por parte do projeto. O “Manual de Inovação Social para Agentes Educativos” contextualiza e propõe desafios a nível escolar, centrando-se no trabalho em grupo. Antes de chegar aos mais novos, também os agentes educativos têm direito a uma formação de seis aulas para auxiliar a implementação deste método educativo.

Pela informação muda-se o mundo, uma criança de cada vez. Assim se prova que a consciência social está ao alcance de todos.