Acessórios de maternidade: comprar novo ou usar de novo?

Usar de novo

Roupas

As roupas de bebé são um artigo popular na hora de procurar produtos em segunda mão. Apesar de uma das partes mais divertidas da maternidade ser as bonitas roupinhas, há que considerar que um bebé cresce bastante, em particular nos seus primeiros meses de vida. Ainda assim, é necessário ter alguns cuidados como verificar a composição dos conjuntos, idealmente à base de algodão.

Banheiras

A lógica por detrás de reutilizar banheiras é semelhante à das roupas. No início de vida, os bebés crescem rapidamente, ultrapassando o tamanho das banheiras. Se arranjar mais barato em segunda mão ou tiver alguém que lhe empreste, aproveite a oportunidade. As banheiras são bastante duradouras, não sofrendo por norma grandes desgastes. Esteja apenas atento a sinais como, por exemplo, bolor.

Trocadores

Por um lado, os suportes ou mesas para trocar fraldas conseguem ser bastante dispendiosos. Por outro, acabam por agilizar as múltiplas mudanças de fraldas. Porque não procurar alternativas em segunda mão? Quando os trocadores não apresentam sinais de uso significativos ou peças em falta, transformam-se num dos artigos mais seguros para reutilizar.

Comprar novo

Slings

Na área das mochilas ergonómicas e slings, o consenso mais comum está em evitar reutilizar. É indispensável verificar a qualidade das alças e respetiva estrutura, até ao comprar suportes novos. Como estes acabam por suportar o peso do bebé muitas vezes por dia, os desgastes no tecido ou nos fechos são recorrentes. Há que estar atento para evitar quaisquer problemas.

Bomba de amamentação

Comprar uma bomba de amamentação já usada pode ser tentador, especialmente devido à janela de preços elevada. Todavia, reutilizar bombas de terceiros abre portas à contaminação do leite materno. Mesmo que desinfetadas, existem partículas infeciosas que persistem, podendo transmitir doenças ao bebé. Enquanto produto que envolve grande contacto com a pele e o leite, os riscos são acrescidos.

Cadeirinha para o carro

Ao fazer uma viagem de carro, a segurança dos mais pequenos passa a ser uma das principais prioridades. Investir numa cadeira segura e adaptada às necessidades do seu filho vale a pena, minimizando o impacto em caso de acidente.

O historial prévio de uma cadeira pode impedi-la de funcionar a 100%. Daí existirem prazos de validade para este produto. Tome atenção aos anos de uso ou à eventual descontinuação da marca, se tiver mesmo de optar por uma usada.