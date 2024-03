Depois de em 2023 ter inspirado a comunidade a abraçar o desafio do DIY, a Leroy Merlin regressa com a segunda edição do Mãos à Obra Jardim, onde os apaixonados por decoração e por "aprender para fazer" terão a oportunidade de dar asas à criatividade numa série de workshops. Este ano, há novas ferramentas, novos produtos e novas caras conhecidas do mundo do DIY prontas para inspirar novos projetos.

De 15 a 31 de março, são 10 os workshops agendados para acontecerem presencialmente nas lojas Leroy Merlin de norte a sul do país e ilhas. Com a ajuda de formadores especializados, será possível aprender a fazer uma horta urbana, construir uma floreira mais sustentável, criar uma peça decorativa, tratar das madeiras e metais, criar um sistema de rega gota a gota, construir um terraço em deck composite, criar um sistema de ocultação, aplicar relva artificial, fazer compostagem doméstica e tratar da piscina.

Para além destes momentos, a grande novidade deste ano vai para o workshop especial, em formato presencial, na AGRO - Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação. No dia 23 de março, entre as 16h e as 18h, o Espaço da Quinta Pedagógica, no Altice Fórum de Braga, recebe Telma Gouveia e Rui Salgado, da página Fios Jardins Suspensos, que vão mostrar como fazer um jardim suspenso recorrendo à técnica de jardinagem japonesa Kokedama. Há lugar para 20 participantes, e todos os interessados podem inscrever-se no local, de forma gratuita.

Telma de Gouveia e Rui Salgado vão ajudá-lo a encontrar novas e diferentes formas do habitual para criar harmonia na sua casa. Aprenda com eles como fazer um jardim suspenso.

" Estes novos workshops dedicados ao Jardim pretendem inspirar e capacitar os clientes para os seus projetos, promovendo autonomia no 'saber fazer'.", refere Ana André, Diretora de Marca, Aquisição e Growth da Leroy Merlin em comunicado. "Além disso, reforçamos o nosso posicionamento como uma marca preocupada com o planeta, destacando sempre soluções eficientes e de baixa pegada ecológica, ao longo de todos os workshops", finaliza.

Os horários dos workshops presenciais variam de loja para loja, podendo ter uma duração entre os 30 minutos até às três horas. Há workshops que, inclusive, necessitam de inscrição prévia. Para colocar “Mãos à Obra”, o cliente pode consultar a agenda e condições de participação em loja ou no site da empresa.