O ritmo da natureza e a paisagem da Serra da Estrela inspiram as cores e as texturas destas novas peças que fazem parte da Coleção Outono-Inverno da Burel Factory, que continuam a dar uma nova vida ao material burel.

Dourado, terracota, bordeaux e alguns apontamentos de azul compõem a paleta principal das peças que vêm embelezar as estações que estão a chegar, e trazer a natureza ao interior das nossas casas.

Nas Almofadas, a Nós (93€) assume um amarelo torrado brilhante como o entardecer de Outubro, a Favos (69€) reinventou-se a dois tons para ganhar em cor e versatilidade, e a Leivas (69€) traz a calma dos dias mais curtos e do recolhimento.

As mesclas de verde, amarelo e cinza estendem-se aos novos Individuais de Serigrafia da artista Rita Oliveira (28€), em harmonia com as flores que podem ser depositadas na Jarra Cortes (48€).

As Pantufas bicolor (42€) aquecem os dias com o seu forro de pêlo, tal como as Mantas Azulejo, Piquet e Timeless (129€). O Tapete Leivas (desde 543€) é o a moldura perfeita para o cenário outonal.