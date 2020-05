Neste novo encontro online, Teresa Coutinho, coordenadora do Clube dos Poetas Vivos, convida vários atores para leituras de poemas que irão ecoar nas casas de todos os portugueses.

Com um tema distinto a cada semana, o Clube terá novas sessões até ao final de junho, onde serão lidos poemas e evocados poetas associados a questões como "Poesia & Feminismo", "Poesia Negra Norte Americana", "Poesia Experimental Portuguesa" ou "Poesia erótica e satírica".

No dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, haverá ainda lugar para uma sessão especial, que pode ser vista por toda a família. Uma sessão dedicada a "Poesia para crianças", que contará com leituras de Catarina Loureiro, Cláudia Gaiolas, Crista Alfaiate, Manuela Pedroso, Marco Paiva, Teresa Sobral, entre outros convidados.

As sessões online do Clube dos Poetas Vivos acontecem em direto, podendo, posteriormente, ser revistas no canal de Youtube do Teatro Nacional D. Maria II.

Amanhã, dia 19 de maio, o Clube será dedicado a "Poesia & Feminismo" e contará com intervenções dos atores António Fonseca, Beatriz Maia, Carolina Passos Sousa, Isabel Abreu, Joana Pialgata, Romeu Costa e Rui M. Costa.

O Clube dos Poetas Vivos acontece todas as terças-feiras, às 17h, ao vivo no Instagram do D. Maria II.