Uma estadia. Em São Miguel, a celebração do florescer das camélias tem a duração de um mês

O parque e o hotel Terra Nostra estão a celebrar em conjunto desde o passado 24 de fevereiro o florescer das camélias com várias iniciativas. Este fim de semana, 4 de março, vai ter lugar o Workshop Cameleiras em São Miguel: história, cultivo, propagação e problemas fitossanitários, com a duração aproximada de quatro horas, a partir das 14h, no Parque Terra Nostra, com um momento teórico e outro prático com visita guiada ao jardim incluída.

No final da visita, os participantes podem assistir a uma masterclasse do chef Nuno Gonçalves, onde será confecionado um ceviche de peixe dos Açores com um “pickle” e tempura de camélia japónica com direito a degustação. As inscrições são limitadas e custam 40€ por pessoa.

O Terra Nostra Garden Hotel vai vestir-se a rigor para as celebrações e terá uma decoração especial nas várias áreas sociais. Durante este período está disponível um cocktail especial, Camellia Garden, no The Gardener Bar & Terrace e um tratamento de bem-estar especial no Wellness Place, o Spirulina Lifting & Detox Facial, que conta com a Camélia japónica como um dos principais ativos, num facial lifting que combina técnicas de massagem com efeito antienvelhecimento e que estimula o sistema imunitário com base em algas naturais que purificam e desintoxicam a pele.

As estadias no hotel podem ser reservadas a partir de 137€, por quarto com ocupação dupla.

Para quem não puder deslocar-se aos Açores, está disponível uma visita virtual da Coleção de Camélias do Parque Terra Nostra. Apesar de não substituir a experiência in loco permite-nos ter uma primeira perceção do que podemos encontrar.

Uma visita. Oceanário promove iniciativa com preços do “tempo da Maria Cachucha”

Desde 1 de março e até 30 de abril, o Oceanário de Lisboa está com uma iniciativa dedicadas aos séniores. Se tiver mais de 65 anos vai ter a oportunidade de visitar o espaço por 7€, todos os dias, e em qualquer horário.

créditos: Divulgação

No Oceanário há a oportunidade de conhecer melhor o mundo subaquático com mais de 8000 animais de 500 espécies marinhas diferentes. O espaço desafia ainda os visitantes a descobrir “Um Planeta, Um Oceano” visitas às duas exposições temporárias “Florestas Submersas by Takashi Amano” – o maior nature aquarium do mundo – e “ONE – O mar como nunca o sentiu”, que apresenta a ligação entre a humanidade e o oceano, através de uma experiência imersiva pelo mar português.

O bilhete pode ser adquirido na bilheteira ou no website.

Um jantar. Mainova à Mesa com João Narigueta, num menu repleto de sabores do Alentejo

O Alentejo é sinónimo tradição, mas é também palco de projetos inovadores. E é desta receita que nasce o ciclo de jantares Mainova à Mesa com João Narigueta, onde vai poder conhecer um novo produtor de vinho e a cozinha do chef que têm duas coisas em comum: a sustentabilidade e a irreverência.

Algumas das criações do chef João Narigueta

O jantar está marcado para 4 de março, na Herdade da Fonte Santa, em Vimieiro, Arraiolos, pelas mãos do chef do restaurante Híbrido, em Évora.

Caldo de peixe de rio curado, pil-pil e ovo, peixe de rio com shoyun de tomate verde, funcho, junco e açafrão ou carne de caça com alface, alho doce, mel e maionese de eucalipto são alguns dos pratos que estão definidos para este menu.

O SAPO Lifestyle esteve no evento de apresentação e conta-lhe tudo aqui.

Mostras de cinema. Pelo país, filmes para todos os gostos

Março não é só dos Óscares. Em território nacional, há muitos festivais de cinema, para todas as idades e feitios. Por isso fizemos uma seleção para que não lhe faltem festivais durante o mês. A celebração não se faz só de curtas e de longas-metragens, por isso comece a aquecer no warm up da Festa do Cinema Italiano, já a partir de dia 8 de março, com uma dedicatória especial às mulheres.

Saiba mais aqui.

Para ler. Loucos anos 20, identidades assassinas e uma luz no escuro são algumas das novidades literárias

Com março, o escaparate da edição livreira nacional renova-se. A nossa seleção recai sobre cinco obras que nos remetem para diferentes universos. Se com Amin Maalouf enveredamos pelo lado sombrio da alma humana, com Julian Barnes visitamos o amor, também este com os seus desfiladeiros menos ensolarados.

Saiba mais pormenores aqui.