O The Hood lançou uma open call a todos os artistas nacionais com o objetivo de encontrar novos residentes para o bairro artístico da Amadora.

Aos novos inquilinos, irá ser cedido gratuitamente e durante um período de tempo limitado, o contentor azul que poderá ter como destino por exemplo um atelier para a criação artística, um espaço para exposição de obras de arte ou uma área de desenvolvimento de workshops.

As candidaturas encontram-se abertas até 23 de agosto e o ou os vencedores serão anunciados quatro dias depois sob os critérios da originalidade, singularidade, qualidade do processo implícito em toda a atividade criativa e a viabilidade de permanência do projeto no espaço durante o horário de funcionamento do The Hood.

Esta iniciativa tem como objetivo apoiar e promover talentos emergentes e consagrados, residentes em Portugal, especialmente em tempos de COVID-19 onde o panorama cultural nacional foi seriamente afetado.

Segundo um estudo realizado pelo Movimento SOS Arte PT sobre os efeitos da pandemia nos profissionais das artes, 62% dos inquiridos revelaram que o seu trabalho esteve completamente ou quase completamente parado durante o mês de março e 65% dos profissionais registaram fortes quebras de rendimento em abril.