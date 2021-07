Até 24 de julho, o ArrábidaShopping celebra a chegada do verão e dos dias de calor de uma forma especial. Durante três semanas, às sextas-feiras e sábados, a esplanada do centro comercial de Vila Nova de Gaia recebe música ao vivo nos finais de tarde.

A programação é gratuita e acontece sempre entre as 17h e as 20h, proporcionando momentos descontraídos e relaxantes ao ar livre para os seus visitantes.

Com uma vista deslumbrante para a cidade do Porto, da qual se consegue avistar a Torre dos Clérigos e a Ponte D. Luís, nos dias 9 e 10 de julho, a esplanada do ArrábidaShopping recebe o “Jazz my Piano”, com Miguel Magalhães, e um repertório que junta João Gusmão na guitarra e Ricardo Januário do violoncelo, respetivamente.

Programação: 9 de julho — Jazz my Piano, com Miguel Magalhães

10 de julho — Folk Cello & Guitar, com João Gusmão e Ricardo Januário

16 de julho — Pop my Pipe, com Joaquim Pereira

17 de julho — Sunset Brasil, com Cláudio César Ribeiro e João Paulo Rosado

23 de julho — Sunset Brasil, com Cláudio César Ribeiro e João Paulo Rosado

24 de julho — Urban Cello, com Ricardo Januário

A programação conta também com um final de tarde com o “Pop Um Pipe” (16 de julho) e com um “Sunset Brasil” que promete muito ritmo (17 de julho).

Na última sexta-feira do programa, dia 23, a esplanada do ArrábidaShopping recebe mais um “Sunset Brasil”. O programa termina a 24 de julho com o solo “Urban Cello”, em que Ricardo Januário e o seu violoncelo são os protagonistas.

A lotação limitada da esplanada será garantida, cumprindo as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e já em vigor neste espaço.