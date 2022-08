Agenda de fim de semana: parta à descoberta de memórias inesquecíveis com estes programas

Robertos invadem Vila do Conde

Vila do Conde | festival | 13 a 15 ago. | M/0

Em parceria com a Câmara Municipal de Vila do Conde, a Companhia Teatral Lafontana – Formas Animadas apresenta a 1.ª edição do Festival de Marionetas Olhó Boneco!. O Parque da Cidade João Paulo II recebe a iniciativa, com o intuito de homenagear a tradição portuguesa do Teatro Dom Roberto. O programa conta 26 apresentações de 12 artistas roberteiros.

Cinema ao luar

Arouca | cinema | 14 ago.: 21.30h | M/6

A Câmara Municipal de Arouca promove mais uma sessão de cinema ao ar livre para toda a família, junto à Igreja Matriz de Urrô. O filme escolhido é “Mínimos 2 – A Ascensão de Gru”, focado nas origens do supervilão mais maldisposto do universo DreamWorks. Afinal, até os malfeitores tiveram infância!

Bebés descobrem o espaço

Coimbra | atividades lúdicas | sáb., dom.: 10.30h | M/0

O Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra dedica as manhãs de fim de semana aos bebés. A programação espacial conta com a exibição de filmes a 360º e muitas atividades. Ao sábado, entra em cena a iniciativa “Astronomia para Bebés”. Já ao domingo, é a vez de “Prontos para a descolagem!” fazer a festa.

Lisboa de Bordalo

Lisboa | visita | 13 ago.: 10h-12h | M/0

Entre a paisagem urbana e camadas de histórias, as ruas de Lisboa podem ser vistas à moda de Rafael Bordalo Pinheiro. O artista foi um lisboeta de gema, tendo vivido e trabalhado na capital. Sem medos, Bordalo caricaturou as esferas políticas e sociais da sociedade do século XIX. Nesta visita, dinamizada pelo Museu Bordalo Pinheiro, a calçada volta a receber o seu humor.

Museu Rafael Bordalo Pinheiro

Ritmos sulistas

Quarteira | concerto | 13 ago.: 22h | M/0

Quarteira recebe mais um concerto de verão, desta vez encabeçado pela Orquestra Clássica do Sul e Dino D’Santiago. A fusão de sonoridades e estilos musicais é o grande destaque desta parceria. Natural da Quarteira, Dino D’Santiago ficou conhecido por chamar ritmos contemporâneos à tradição cabo-verdiana, tendo pisado palcos um pouco por todo o país.

