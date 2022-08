Todos diferentes? Neste Dia Internacional da Juventude, conheça as gerações do passado, presente e futuro

Geração silenciosa | 1928 – 1945

A geração silenciosa nasceu entre os anos 20 e os anos 40. Ganham este nome por serem considerados uma geração mais contida. Além de terem vivido acontecimentos históricos como a Segunda Guerra Mundial, a rotina das crianças era passada entre o trabalho e o entretenimento. O peão, as caricas e a macaca eram apenas alguns dos jogos preferidos.

Baby boomers | 1946 – 1964

Os baby boomers são uma das maiores gerações de sempre. Viveram mudanças culturais intensas, como o fim da ditadura em Portugal e a luta pelos direitos raciais nos Estados Unidos. A juventude destes tempos caracterizou-se, acima de tudo, pela contestação dos valores tradicionais, procurando um sentido de identidade.

Geração X | 1965 – 1980

Uma geração normalmente vista como o “filho do meio”. Mais pequena que os baby boomers e os millennials, a geração X assistiu à exploração espacial e à queda do Muro de Berlim. Presenciaram a disseminação da televisão e a febre das novelas nos anos 70, graças à famosa “Gabriela”. Os tempos eram otimistas, havendo mais possibilidades para a educação da juventude.

Millennials | 1981 – 1996

Os millennials experienciaram, como o próprio nome indica, a chegada de um novo milénio. Entre o analógico e o digital, são uma geração moderna, conhecida pela sua abertura a diferentes valores. Nasceram quase ao mesmo tempo que a world wide web, conhecendo de perto novidades como os tamagochis, os discmans e os gameboys.

Geração Z | 1997 – 2012

Esta é a geração da atualidade, habituada aos ecrãs e às redes sociais. São vistos como um grupo mais trabalhador e ansioso, ao viver num clima de rápida mudança. A geração Z representa os jovens do presente, cada vez mais conscientes da necessidade de fazer escolhas ecológicas e da luta por um mundo mais inclusivo.

Geração alfa | 2013 – presente

A geração alfa é a primeira a nascer totalmente no século XXI. Pouco se sabe sobre as características dos jovens do futuro. Estima-se que serão uma geração mais pequena, mais diversa e bem informada. Os avanços tecnológicos e o estado do planeta deixam adivinhar um dia a dia facilitado, com muitos desafios a nível mundial.