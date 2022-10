Agenda de fim de semana: aproveite os melhores programas espalhados pelo país

Pelos mares do mundo inteiro

Porto | até 16 out., 3.ª a dom.: 10h-18h | M/0

O Museu Nacional Soares dos Reis apresenta a exposição “Fernão de Magalhães. Pelos Mares do Mundo Inteiro”. Os visitantes são convidados a explorar o legado do navegador Fernão de Magalhães, através dos seus percursos de vida. A mostra permite, ainda, saber mais sobre os impactos e marcas no presente da “pegada Magalhânica”.

Gospel à portuguesa

Coimbra | 16 out.: 16.30h | M/0

O Coimbra Gospel Choir volta a subir aos palcos da Casa das Artes de Miranda do Corvo, com o melhor da música gospel. O grupo da Amazing Arts – Companhia de Artes de Coimbra iniciou a sua atividade em dezembro de 2012, contando já com cerca de uma centena de concertos em todo o país. Um espetáculo a não perder, dirigido pelo maestro Nuno Mendes.

Porcos e porquinhos

Lisboa | 16 out.: 10.30h | M/0

Este fim de semana, a companhia de teatro Palco de Chocolate apresenta a peça “Os Três Porquinhos”. O Porquinho Quico chega ao Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, com uma grande alegria: a sua mãe está grávida e ele vai passar a ser o irmão mais velho. Como o tempo passa rápido… num abrir e fechar de olhos, os irmãos começam a construir as suas próprias casas.

Corrida aos dálmatas

Lisboa | 15 out.: 15h | M/6

A Cinemateca convida miúdos e graúdos para mais uma sessão de “Sábados em Família”, na companhia do clássico da Disney, “101 Dálmatas”. Pongo e Perdita são um casal de bonitos cães dálmata, com uma ninhada de cachorrinhos. Estes tornam-se na obsessão de Cruella De Vil, que não olhará a meios para fazer um casaco com a pele dos cachorros.

Mistérios do ovo

Faro | 15 out.: 10.30h-12.30h | 5 aos 10 anos

Para comemorar o Dia Mundial do Ovo, o Centro Ciência Viva do Algarve convida as famílias a assistir ao atelier “Sai Fora da Casca!”. O programa das festas inclui diferentes experiências nas quais o ovo é o elemento principal. Será que a clara e a casca também têm utilidade? Descubra mais nesta aventura científica.

