Depois de dois anos de interregno devido à pandemia da covid-19, as festividades do São João regressam “descentralizadas” por três palcos da cidade e com o fogo de artifício a ser lançado a partir do rio Douro.

O habitual palco na Avenida dos Aliados será, este ano, substituído por três palcos: um na praça do Rossio nos Jardins do Palácio de Cristal, outro no Largo Amor de Perdição (na zona da Cordoaria) e por último, um na praça da Casa da Música.

Os festejos vão obrigar a condicionamentos de trânsito na zona da Baixa, Casa da Música, Cordoaria e ponte Luis I. As obras do Metro do Porto vão condicionar as festas na Avenida dos Aliados, desde logo o típico grande concerto no centro da cidade. Por essa razão, a Câmara Municipal decidiu dispersar a festa pelos três pontos mencionados acima.

“Descentralizámos, alguém que descentralize. Vamos descentralizar os palcos e procurar que, em cada um deles, a vida seja diferente. Interpretar a vida na cidade em função do que é o tempo da cidade. Estamos a fazer uma experiência do que pode ser, no futuro, a forma de fruição da cidade”, afirmou Rui Moreira aquando a apresentação das festividades para este ano.

No dia 23 de junho, sobem ao palco do Palácio de Cristal, pelas 20 horas, Romana, Saul e Marante. Já pelas 22 horas, no Largo Amor de Perdição, os foliões são Toy e José Malhoa e pelas 23h30, na praça da Casa da Música, é a vez de Chico da Tina.

Na Ribeira, o habitual espetáculo de fogo de artificio, está agendado para a meia noite, sendo que este ano, devido às obras na ponte Luiz I, o fogo será lançado a partir de estruturas flutuantes no rio Douro.

No dia 24 de junho, o programa das festas continua, a partir das 18 horas, com o concerto da Banda Sinfónica Portuguesa, na Concha Acústica do Palácio de Cristal.

As festividades estendem-se ainda pelas sete uniões e freguesias da cidade, onde está prevista animação e música nos dias 17, 18, 19 e 23 de junho. Do programa constam artistas como Quim Barreiros, Zé Amaro e Bandalusa.

Entre os dias 21 de junho e 04 de julho serão expostas, no Mercado Temporário do Bolhão, as tradicionais Cascatas Comunitárias de São João, iniciativa desenvolvida pela Oficina Brâmica.

As festas contam ainda, no dia 02 de julho, com as tradicionais rusgas de São João, que a partir das 17 horas, vão desfilar pela praça da Batalha, em direção à rua de Santa Catarina, passando pela rua de Fernando Tomás e Avenida dos Aliados, terminando na praça do General Humberto Delgado com a apresentação final ao júri.

Ao longo das celebrações do São João, são vários os divertimentos espalhados pela cidade, como os carrosséis, carrinhos de choque e barraquinhas de comida de rua na praça Mouzinho de Albuquerque, mais conhecida como Rotunda da Boavista, ao lado da Casa da Música.

Estes divertimentos estão também instalados no Jardim do Calem, na Avenida D. Carlos I e Alameda das Fontainhas.

Programa oficial das festas São João 2022

Noite São João – 23 junho

20h00 | Praça do Rossio dos Jardins do Palácio de Cristal

Santos Noventeiros (Romana, Saúl e Marante)

22h00 | Largo Amor de Perdição

Toy e José Malhoa

23h30 | Praça da Casa da Música

Chico da Tina

-------------------------------------

Dia de S. João – 24 junho

00h00 | Ribeira do Porto

Fogo de Artifício

18h00 | Concha Acústica do Jardins do Palácio de Cristal

Banda Sinfónica Portuguesa

-------------------------------------

Rusgas – 2 de julho

17h00 | Desfile em várias artérias da Cidade com apresentação final na Praça General Humberto Delgado

Programa por freguesias

Junta de Freguesia de Paranhos:

• Rua Sá de Miranda:

23/06: DUO BATIDA DE COCO E QUADRANTE NORTE (22h00 – 4h00)

-------------------------------------

Junta de Freguesia de Campanhã:

• Praça da Corujeira:

23/06: ALMA LATINA E FUSIFORME (22h00 – 4h00)

-------------------------------------

União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos:

• Rua do Ouro – Parque de Estacionamento:

23/06: KID FLASH E ALFA NORTE (22h00 – 4h00)

• Cais das Pedras:

23/06: MUSIKANTRIO E BANDA R (22h00 – 4h00)

-------------------------------------

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde:

• Largo da Igreja de Nevogilde:

23/06: DUO INSEPARÁVEIS E OSIV (22h00 – 24h00)

-------------------------------------

Junta de Freguesia de Ramalde:

• Jardim Sarah Afonso:

23/06: MARCUS LEVY E NOVO SÉCULO (22h00 – 4h00)

-------------------------------------

União de Freguesias do Centro Histórico:

• Largo da Praia (Miragaia):

23/06: DUO IMPAKTO E DELTA 7 (22h00 – 4h00)

-------------------------------------

Junta de Freguesia do Bonfim:

• Fontainhas:

23/06: DUO CONTACTO E ALBATROZ (22h00 – 4h00)

Para quem procura um São João mais requintado

WOW - World of Wine

Este ano o WOW celebra o São João com tudo o que a ocasião merece, por isso a festa começa na noite de 23 de junho e só acaba dia 26 de junho. São quatro dias de animação com a melhor vista sobre o Douro e a ponte Luís I.

A Praça Central será de acesso livre e gratuito e terá barraquinhas com venda de sardinhas, entremeada, fêveras, caldo verde e bebidas. Venha ver o fogo de artifício da Praça com a melhor vista sobre a cidade do Porto e fique para o espetáculo de video mapping e a festa com DJ Groove Salvation até às 3h.

Para quem quiser assegurar um lugar especial faça a reserva num dos restaurantes deste espaço dedicado ao vinho.

The Yeatman

A curta distância do WOW, ainda em Vila Nova de Gaia, fica o hotel com melhores vistas para o Porto e o Rio Douro, o The Yeatman. Festeje em pleno o S. João neste luxuoso hotel de cinco estrelas, com um menu especial, barraquinhas típicas, animação, música tradicional portuguesa ao vivo e com o momento alto da noite: o tradicional fogo-de-artifício sobre o rio Douro.

A festa começa com um cocktail servido no terraço, que inclui iguarias típicas, e em seguida, como manda a tradição, há encontro marcado à volta da mesa com os amigos e a família. Além dos sabores tradicionais, deixe-se envolver pelo ambiente, a música e a energia vibrante de uma noite sem igual.

Restaurante Astória (Hotel Intercontinental)

A programação do Astória vai estender-se aos jardins da Praça das Cardosas, que este ano se vai transformar num verdadeiro arraial popular com decoração e música tradicional. A festa começa cedo e à mesa, num descontraído buffet tradicional de São João para carregar as energias necessárias para os bailaricos pela cidade. Na mesa das entradas, a festa começa com uma grande variedade de petiscos frios, com destaque para mariscos, massas e saladas frescas.

O jantar especial de São João tem o valor de 55€ por pessoa (bebidas não incluídas), mas há também programação especial para os passantes que preferirem celebrar de rua em rua e de martelo na mão. A festa do Pátio das Cardosas terá acesso livre e gratuito, com serviço exclusivo de cocktails e vinho a copo à la carte. O acesso é limitado à lotação do espaço.

Seja qual for o program que escolher, no São João o que conta é o convívio. Comece por receber ou visitar amigos e família e acabe com eles numa das praias da Foz ou Matosinhos.

Bom São João (e não se esqueça do martelo e do alho-porro)!