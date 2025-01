"Passear à noite no inverno não tem de ser complicado. Os passeios são fundamentais para o bem-estar dos animais e podem, com os cuidados adequados, continuar a ser uma experiência agradável, mesmo nas noites mais frias", refere a especialista que deixa este primeiro alerta: "se o vosso cão começar a mostrar sinais de desconforto, como tremores, o melhor a fazer é voltar para casa mais cedo".

Descubra 7 dicas para passear o seu cão em segurança durante o inverno

1. Use elementos refletivos

Com menos luz natural, aumenta o risco de acidentes. Torna-se mais difícil ver obstáculos, carros e até outros animais. Por isso, e de modo a garantir mais visibilidade, opte por coleiras e guias refletivas. Pode ainda escolher roupas para o seu pet com detalhes refletivos. Desta forma, o mesmo fica sempre visível, tanto para si como para os motoristas.

2. Garanta proteção térmica

O frio noturno, nesta altura do ano, é ainda mais intenso. Sobretudo se o seu cão tem pelagem curta ou é mais sensível ao frio, certifique-se de que está bem agasalhado. As roupas com isolamento térmico são ótimas, mas atenção: devem ser confortáveis e não devem limitar os movimentos do animal. Evite roupas demasiado apertadas.

3. Escolha caminhos iluminados

Opte sempre por rotas bem iluminadas. Os parques com iluminação pública ou ruas residenciais são boas escolhas. Evite zonas isoladas, pois, em caso de algum problema, será mais difícil pedir ajuda.

4. Leve luzes de segurança

E porque é sempre melhor prevenir do que remediar, utilizar luzes de segurança pode ser muito útil. Já existem luzes LED para os animais de estimação que podem ser fixadas na coleira ou no peitoral para que fiquem ainda mais visíveis. Uma lanterna ou uma luz frontal também podem ser uma boa ideia já que ajudam a iluminar o caminho e a evitar buracos ou obstáculos.

5. Opte por guia curta

Caso vá para uma área com pouca visibilidade ou onde possam estar ou aparecer outros animais, utilize uma guia curta: é fundamental para garantir que tem o seu pet sob controlo. E, claro, não se esqueça de treinar o seu patudo para responder a comandos básicos de voz, que, nestes casos, podem fazer toda a diferença.

6. Preste atenção às patas

Durante o inverno, pode acumular-se gelo ou sujidade, o que pode causar irritações ou até pequenas lesões. Observe atentamente o estado das patinhas do seu animal de estimação e garanta ainda que as seca muito bem após cada passeio. Considere o uso de botas de proteção como uma alternativa prática e preventiva a adotar nesta altura do ano.

7. Consulte um veterinário

Aconselhe-se com o seu médico veterinário sobre quais as opções indicadas para o contexto do seu animal de estimação, tendo em conta aspetos como a raça, idade, patologias, características e histórico do mesmo.