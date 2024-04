Porque é tão importante explicar o 25 de Abril?

A Revolução dos Cravos marcou o início do regresso à liberdade em Portugal. É por isso que é um feriado nacional e um festejo em todo o país!

Mas, à medida que se aproxima esta data, é normal que surjam questões na cabeça dos mais pequenos (e na nossa também!). O truque é simplificar e estas ideias das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril que podem ajudar!

Como explicar o 25 de Abril em curiosidades e iniciativas?

Ponha a tocar o hino de Bruno Pernadas

Sabia que o compositor Bruno Pernadas fez um hino para deixar uma “marca sonora” e comemorar os 50 anos do 25 de Abril? Chama-se “O Governo do Povo” e divide-se em três partes. Uma parte é tocada pela Orquestra Geração (músicos dos 6 aos 20 anos em situação de exclusão social e urbana), outra pelo Coro da Universidade de Lisboa e outra ao estilo do cancioneiro popular, para passar na rádio.

Dê a conhecer o que não se podia fazer

Quem viveu durante a Ditadura sabe o que é estar privado de liberdade. Mas será que as crianças sabem que nem toda a gente podia: votar, ler BD estrangeira e beber Coca-Cola, adoecer, ter férias pagas, viajar livremente, discordar, reunir-se, ser europeu ou ter um curso?

Sábado sim, sábado não, há novo episódio do podcast #NÃOPODIAS. Inspire-se e fale sobre a campanha com os mais novos!

25 de Abril não podias campanha comemorações

Mostre as obras que sobreviveram à censura

Alguém na família leu as “Novas Cartas Portuguesas”, de Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa? Conte aos miúdos que este livro foi censurado e destruído pela PIDE, mas felizmente foi reeditado em 2011 e podemos tê-lo nas mãos. Sabia que a canção de Zeca Afonso, “Grândola, Vila Morena”, foi a primeira senha da Revolução e por sorte não foi censurada? Nem todas as canções e discos tiveram essa sorte. Muitos foram riscados na rádio pela PIDE.

Convide os miúdos a participar numa destas iniciativas

A página das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril está cheia de notícias, recursos, programas e iniciativas. Procure a campanha #DizAbril, que convida todos a celebrarem nas redes sociais a liberdade de expressão e de pensamento com molduras sobre poemas, canções, imagens ou palavras de ordem! Basta descarregar o vídeo ou as ilustrações de AkaCorleone, Catarina Sobral, Matilde Horta e Nuno Saraiva criadas para assinalar os 50 anos do 25 de Abril.

Projetos inspiradores que tem de conhecer

MyPolis: explicar a democracia aos mais novos

A MyPolis está a reacender o interesse dos jovens em ser parte da solução para os problemas das suas comunidades. E porque o projeto está empenhado na construção de uma democracia participativa, nos 50 anos do 25 de Abril, a MyPolis vai realizar 50 Assembleias Participativas Jovens!

A Minha Liberdade é de Todos!

Mais de uma centena de alunos das Caldas da Rainha transformaram o lápis azul da Censura num símbolo da liberdade de expressão. "A Minha Liberdade é de Todos" foi o nome dado a esta iniciativa, da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril e do Gerador, com o apoio do Plano Nacional das Artes, da Fábrica de Lápis Viarco, da Associação Cultural Ephemera. Todos podem participar!

É essencial transmitir às futuras gerações este acontecimento marcante da nossa história, para que compreendam a importância da liberdade e da democracia. E para terem presente que, independentemente da idade, todos temos um papel na construção de uma sociedade mais justa e igualitária!

Encontre muitas atividades para celebrar Abril com os miúdos Aqui!