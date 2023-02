A Leitão&Irmão, que é um nome incontornável no mundo da joalharia portuguesa, comemora este ano o seu bicentenário. De forma a assinalar esta data, a empresa familiar apostou no lançamento de uma peça comemorativa que incorporasse no seu design a sua herança histórica e o seu olhar futurista.

O escultor José Aurélio foi a figura escolhida para dar vida a este objeto em porcelana biscuit e que tem como foco duas coroas: "modelo coroas fechadas (representando a Coroa Real Portuguesa) e modelo coroas abertas (representando a Coroa da Casa Imperial do Brasil), uma alusão aos títulos honoríficos da Leitão & Irmão", pode ler-se em comunicado.

Recorde-se que a famosa casa, fundada em 1822 na cidade do Porto por José Pinto Leitão, começou por funcionar como uma ourivesaria e foi ganhando prestígio com o passar dos anos a nível nacional. Ao percorrermos os seus 200 anos de existência, destacam-se as suas distinções enquanto ourives da Casa Imperial do Brasil e de Joalheiros da Coroa Portuguesa e o facto de se ter conseguido adaptar aos tempos modernos.

Um dos destaques desta peça é a sua versatilidade e diversas funcionalidades. Uma vez que as coroas são amovíveis, estas podem ser substituídas por velas, dando origem a um castical, ou pode ainda ser utilizada para colocar flores.

A peça comemorativa do Bicentenário da Casa Leitão (PVP: partir de 1.250,00) é de edição limitada, numerada e já está disponível em pré-reserva online.