Provar um vinho do Porto com mais de 120 anos é uma experiência notável, que agora pode ser vivida no Rocco, em Lisboa. A proposta é altamente exclusiva, limitada a 75 conjuntos que contêm três vinhos, em garrafas marcadas com um colar em prata da Leitão & Irmão (antigo joalheiro oficial da coroa portuguesa, fundada no século XIX), e acompanhadas por um decanter de cristal, também ele uma peça única Vista Alegre.

Nesta experiência estão incluídos três vinhos muito singulares.

O Crafted by Poetry é do ano em que nasceu Fernando Pessoa, 1888, e enaltece a beleza da poesia com as características que o tempo apurou e que são mais bem sentidas do que descritas.

O Crafted by Family é de 1870, quando os trisavós da geração atualmente proprietária da Van Zellers & Co se casaram.

O Crafted by Liberty, é um tributo à liberdade, do ano em que Abraham Lincoln foi eleito 16ª presidente dos Estados Unidos da América, em 1860.

Além de disponíveis para quem quiser viver a experiência completa (a coleção XIX Rare Port — 3 garrafas + decanter + 3 garrafas 5cl – tem o valor de 22.000€), os vinhos podem também ser provados individualmente, em garrafas de 5cl (540€).

Mas a presença de vinhos premium Van Zellers & Co na garrafeira do restaurante não se fica por aqui: também parte da carta é a nova oferta vertical do Curriculum Vitae, desde as colheitas mais recentes até ao ano de 2017 em brancos, e 2005 em tintos, em formatos regulares e magnum.