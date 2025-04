Na sua terceira edição, o Vinho da Casa cruza a gastronomia, a arte e o conhecimento, e também diversão num ambiente descontraído que aproxima público, produtores, enólogos.

No evento destacam-se os Pocket Shows, apresentações inusitadas que misturam vinho, arte e performances, com o envolvimento dos produtores e enólogos. No dia de abertura, 16 de maio, um “Improviso Harmonizado” junta Jamie Goode e Daniel Nieport (Niepoort) num desafio entre a guitarra e a garrafa, convidando os presentes a uma experiência de sensações, onde a música e o vinho se entrelaçam.

Outra performance será protagonizada por Mário Sérgio e Ana Madail (Quinta das Bágeiras) que vão dançar tango. “Bailamos?” é um momento que promete transportar os participantes para a paixão e intensidade desta dança, acompanhada por vinhos que complementam cada movimento. Na mesma noite, a dança dá lugar à música, na voz de “Carlos Agrellos”, enólogo da Quinta do Noval, que com os seus convidados se apresenta para um concerto ao vivo.

Um dos grandes destaques, que irá encerrar a edição deste ano do Vinho da Casa será a participação especial da cantora e compositora brasileira Adriana Calcanhotto, confirmada para dia 18 de maio.

No Salão de Degustação, os visitantes terão diariamente duas horas e meia para provar cem grandes vinhos, uma oportunidade para explorar rótulos emblemáticos e conversar diretamente com os criadores por trás de cada garrafa.

A experiência gastronómica é também um dos pontos altos, com um jantar volante assinado pelo chef Vítor Matos, que recentemente viu mais dois dos seus projetos distinguidos com uma estrela Michelin, tornando-se o mais estrelado de Portugal. No dia 16, os pratos serão harmonizados com vinhos da Quinta da Vacaria, enquanto nos dias 17 e 18 a seleção será feita entre os produtores participantes.

Em dois workshops, participantes no evento vão colaborar na preparação de lotes de vinhos com os enólogos de dois dos mais icónicos vinhos de Portugal: Luís Sottomayor, reconhecido pelo “Barca Velha”, na sexta-feira, e Pedro Baptista, enólogo do também emblemático “Pêra Manca”, no sábado. Luís Sottomayor (Casa Ferreirinha) vai mostrar “Como fazer um lote de vinho do Porto”, e Pedro Baptista (Fundação Eugénio de Almeida) “Como fechar o lote de um vinho alentejano”. Estes workshops são limitados a 20 pessoas cada, sendo necessária inscrição antecipada através do email: outofpaper@outofpaper.net.

E para quem procura algo diferente, Rui Maraus e Francisca Van Zeller (Van Zellers & Co) têm a seu cargo o original workshop sobre “Como fazer um chapéu Panamá”.

Para aqueles que desejam aprofundar os seus conhecimentos, o Vinho da Casa propõe masterclasses muito exclusivas, limitadas a 14 participantes por sessão. Três especialistas em diferentes áreas do mundo dos vinhos conduzirão estas experiências únicas, trazendo perspetivas valiosas sobre o mundo do vinho. Dirceu Vianna Junior, o único Master of Wine de língua portuguesa, guiará uma sessão dedicada aos “Vinhos Velhos de Vinhas Velhas”, explorando a profundidade e complexidade que apenas o tempo pode proporcionar.

Jamie Goode, jornalista britânico especializado em vinhos, acompanha os participantes a descobrir “A diversidade dos vinhos portugueses em 7 garrafas”, uma viagem sensorial que destaca as particularidades e riquezas das diferentes regiões vinícolas do país.

Já Manuel Carvalho, jornalista português, abordará o tema “Portugal: uma identidade, diferentes estilos”, mostrando como o país conseguiu preservar a sua essência vitivinícola enquanto abraça uma diversidade surpreendente de perfis e expressões.

Os show cookings trazem experiências enriquecedoras para os amantes da boa mesa. Miguel Pires (Mesa Marcada) será o anfitrião destes momentos, apresentando e conduzindo estas sessões interativas com os convidados e os produtores e enólogos. Nomes como Vítor Matos e Sandra Tavares (Wine&Soul) estarão presentes no primeiro dia. No sábado será Maria Melo (MasterChef) com João Álvares Ribeiro e João Roquette Álvares Ribeiro (Quinta do Vallado) a mostrarem o seu talento e, no último dia do evento, Rosa Maria Campos junta-se a Maria João Pato (Luís Pato) para mais um “pairing” perfeito.

E para quem quiser adquirir vinhos e produtos exclusivos relacionados com o evento, a Loja Vinho da Casa, promovida pela Garrafeira Imperial, estará aberta todos os dias das 10h00 às 23h00.

No que respeita ao acesso ao evento, há um preço especial de pré-venda até dia 20 de abril, através do site do Vinho da Casa.