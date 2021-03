Deixar-se seduzir por floridos maciços de flores é um dos principais encantos de qualquer jardineiro ou apreciador de flores. Se, depois do passado verão, no outono, semeou espécies para os seus maciços e se estas já se encontram suficientemente grandes para serem manipuladas, no início da primavera transplante-as para uma bandeja onde tenham espaço para crescer. Descubra, de seguida, os três passos que deve seguir para garantir uma transplantação bem sucedida.

1. Segure na planta pelas folhas e com a ajuda do plantador levante-a e separe-a do substrato.

2. Numa bandeja com substrato para sementeiras, faça um furo para cada plantinha. Plante de forma a que as folhas fiquem por cima do substrato e com bom espaço entre si.

3. Volte a encher o furo com substrato enquanto segura a planta pelas folhas até que as raízes fiquem cobertas. Depois, pressione e regue.