Agora que as folhas das árvores escurecem e começam a cair, as bagas de frutos pendem das ramagens de plantas e arbustos. É tempo de as recolher e secar para usar, mais tarde, como semente. Mas há mais a fazer. Esta é também a altura de plantar bolbos em vaso, de podar rente as plantas murchas, de desbastar as dálias, de adubar as vivazes e de fazer estacas de outono, entre muitos outros cuidados. Não descure nenhum e ajude as suas culturas a prepararem-se para suportar os rigores do inverno que aí vem.

Nesta fase do ano, como pode comprovar de seguida, são muitas as ações a empreender para salvaguardar plantas, árvores, arbustos e sementeiras. No interior e no exterior, não faltam gestos que vão garantir o desenvolvimento sustentável das suas variedades botânicas. O frio, o vento, a chuva, a geada e as mudanças de temperatura obrigam a uma vigilância atenta. Para que nenhuma das atividades essenciais fique de fora da sua lista de tarefas, nada como (re)lembrar o que deve fazer nas próximas semanas.