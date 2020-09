São muitos os jardineiros que, de um dia para o outro, se veem a braços com problemas inesperados. "As minhas roseiras estão a ser devoradas por pequenas lagartas verdes, os meus citrinos perdem folhas, a fruta amadurece mal e as flores ficam castanhas, pegajosas e sem fruto. Sempre que semeio algo, exércitos de formigas de diferentes tamanhos encarregam-se de levar as sementes", queixa-se Sérgio Figueiredo.

As lagartas verdes das suas roseiras são, na realidade, larvas de Arge rosae Himenóptero, que devem ser combatidas com um insecticida sistémico, à venda em hortos e em estabelecimentos especializados. Os citrinos são, muitas vezes, atacados por cochonilhas (Psedococcus citrii), que podem ser combatidas com tratamentos mensais com produtos anti-cochonilha, recomendam os jardineiros profissionais.