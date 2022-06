Mokki Design, uma referência no design contemporâneo de iluminação

A Mokki Design cria peças pensadas e estudadas para nos acompanhar ao longo da vida, peças que resistem ao tempo, aos ciclos e às tendências. Mónica Pinto, a autora, inspira-se no seu universo pessoal, onde inclui as memórias, as experiências e emoções, para criar objetos que fazem mais do que iluminar ou decorar, mas que também contam uma história, provocam sensações e consertam o ambiente.

A Mokki surgiu naturalmente, em 2016, como uma extensão da vida da autora, que abriu o seu primeiro atelier em 1997, dedicado às Artes Decorativas, Restauro de Mobiliário, Pintura Mural e Mobiliário. Sem se dar conta apaixonou-se pela criação de peças e passou a materializar as cores, os volumes e as formas com que sempre trabalhou para um plano multidimensional, utilizando o conhecimento que já tinha dos materiais. Mónica e a sua mãe Nazareth, uniram então as suas experiências, dedicação e criatividade para iniciar a história da Mokki.

A Mokki, apesar de ser uma jovem marca, já é uma referência no design contemporâneo de iluminação e objetos, foi premiada nos Build Architecture Awards 2020, na categoria de Best Furniture & Lightning Design Specialists, e teve uma Menção honrosa no Award Design Competition 2019/2020 com a luminária WOODS na categoria de Lighting Product e Lighting Design Project.

Todas as peças são desenhadas por Mónica Pinto e produzidas em Portugal. Na sua conceção são utilizadas matérias-primas como acrílicos, metais, madeiras, entre outros.

A Mokki acredita que o conceito de sustentabilidade e pegada ambiental nasce na criação das peças, desde o primeiro momento de desenvolvimento ao seu fabrico nacional, dando apoio e crescimento também aos fabricantes portugueses e economia circular, assim como nas escolhas das matérias com que trabalham. A marca cria para o bem-estar do ser humano, saindo do mainstream das tendências do Design, concentra-se na coesão da humanidade e da tecnologia, e faz de cada linha o início de uma história.

Pode ver as últimas novidades da Mokki no site ou na Galeria Código Design no Porto.

créditos: Mokki Design

É difícil prever aquilo que fará alguém sentir-se confortável, em especial porque talvez não saiba do que gosta e porquê. As pessoas reconhecem o conforto quando o sentem e isso implica uma combinação de sensações, muitas delas subconscientes, não só físicas mas principalmente emocionais e por isso a descrição não é imediata e óbvia.

O conforto tem vários níveis, sendo o físico o mais tangível, onde é essencial o controle do calor e da luz, sendo que por isso a iluminação em qualquer ambiente que se pretenda confortável, é fundamental.

A necessidade de a alterar de acordo com o humor ou tarefa que está a desempenhar e a altura do dia corresponde à fisiologia de cada um, mas há regras.

Um ambiente de estar necessita de uma iluminação geral complementada por uma iluminação dirigida e para tal as luminárias ou suportes de lâmpada, candeeiros de mesa e de pé ou de suspensão, devem corresponder ao estilo e design do ambiente em causa.

Para cada ambiente a escolha deve respeitar o seu estilo, que pode também ser orientada por oposição ou contraste ao design do ambiente pensado.

É muito importante verificar o tipo de lâmpada de cada luminária escolhida e consequentemente se a quantidade de luz é suficiente ou se não será demasiada, já que há determinados tipos de lâmpada que são pensados para emitir a luz a partir de uma quantidade razoável de intensidade. Verifique sempre este dado técnico antes.

Fique a conhecer mais empresas portuguesas aqui.

www.portugalfazbem.pt

https://www.facebook.com/portugalfazbempt