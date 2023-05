A Boa Safra traz uma nova visão ao mundo do design que integra princípios ecológicos, éticos e estéticos

A marca cumpre igualmente o papel de editora de Design Sustentável para a Casa, pelo que além do fabrico dos seus próprios produtos em madeira com acabamento em óleos amigos do ambiente, disponibiliza peças de designers portugueses fabricadas localmente, com tempo e dedicação.

Paralelamente a esta conjugação a Boa Safra disponibiliza ainda um serviço de design de interiores a que chamou de “myHOME” com projeto de interiores, mobiliário por medida e consultoria sobre organização e arrumação da casa. Este serviço integra várias disciplinas para que o espaço habitado traduza a personalidade e as expectativas do cliente, e conta para isso com o apoio de produtos e serviços de marcas parceiras.

A simplicidade estética, o design intemporal, a utilização de materiais e acabamentos naturais, definem os produtos próprios da Boa Safra cuja orientação baseada nos princípios sistémicos está a cargo de Rui Rocha, fundador e diretor da marca muito experiente no mercado da madeira já que ele próprio possui uma serração que dá suporte à sua produção.

créditos: Boa Safra

Com uma abordagem sistémica, a marca acredita que o bom design deve basear-se num processo co-criativo que integra a criação de soluções do Designer, a plena identificação das necessidades ou desejos da Pessoa e finalmente as exigências atuais impostas pelo Ambiente e necessidade de preservação do planeta.

Para alimentar estas exigências da marca que obrigam a uma constante aprendizagem e interação da marca com o público, a encomenda e os parceiros, a Boa Safra organiza de tempos a tempos as chamadas “Farras”, que são encontros que proporcionam a conversa e a troca de ideias e necessidades, que permitem elevar o envolvimento e a confiança de todos, no propósito do seu processo.

créditos: Boa Safra

Muitos destes encontros compõem as atividades na Casa Cerne, localizada no norte do país e sede da Boa Safra, que procuram contribuir para uma vida mais sustentável para além do Home Design, que envolvem atividades ligadas a horta biológica, apicultura entre outras atividades de aprendizagem.

Como forte conhecer do sector da madeira, esta marca portuguesa trabalha essencialmente com fornecedores locais, dando preferência ao recurso a produtos de origem nacional, como a cortiça e outras matérias-primas 100% naturais e renováveis, além de outros materiais reciclados e biodegradáveis.

créditos: Boa Safra

A Boa Safra mantém assim o foco na criação e promoção de produtos duráveis e de alta qualidade sustentável, promovendo um design sistémico, intemporal e ecológico.

Fique a conhecer mais empresas portuguesas aqui.

www.portugalfazbem.pt

https://www.facebook.com/portugalfazbempt