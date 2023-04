Com os dois olhos nas mãos, a Olivah vê a pedra por dentro, para além do que é bruto. Exercita, na maqueta e na criação, a experiência no trabalho com pedra. Com esse olhar cuidadoso e pela mão de uma arquiteta, foi o que fez nascer esta marca portuguesa. Do seu estúdio, cabeças pensantes e criativas brincam com a forma e conseguem visualizar no bloco e no retalho, mais do que veios, sedimentos.

Já dizia Antoine de Saint-Exupéry que “um monte de pedras deixa de ser um monte de pedras, no momento em que um único Homem o contempla, nascendo dentro dele a imagem de uma catedral”. Assim fez a arquiteta Gisella Tortoriello, ao criar a Olivah, uma marca portuguesa de peças decorativas, artísticas e de mobiliário em pedra natural inspirada pelo material das pedreiras do Alentejo, as suas Oliveiras e o ambiente natural tão português que compõem esta região do país.

Após 20 anos de experiência na indústria da pedra, a pandemia obrigou Gisella a fazer uma reflexão forçada de olhar para os próprios cacos num momento tão sensível, com tempo e de convite à reflexão, e necessidade de novas ocupações. Esta observação e a sua admiração pela arte, a sua paixão pelo design, pelo belo e pela pedra natural, aliada à vontade de transformar desperdícios em luxo, encaminha-a à criação da Olivah e ao reencontro com a arquitetura.

É do que pesa que sai a carta na manga, um objeto azeitado no processo artístico até que vira o que a pedra, com novos ares e arestas, nasceu para ser: uma obra de arte. A pedra ganha a leveza da obra-prima e pode até ser uma joia de família, pronta para coreografar com a mobília do seu espaço predileto, e não passar despercebida.

Com o nome da Marca inspirada na paixão por Portugal, esta jovem marca portuguesa que nasceu em 2021, tem a sua sede em Sintra, uma região com tradição em trabalhar a pedra e com o selo do saber fazer, passado de geração em geração.

Ao abrir as cortinas, Olivah dá palco às pedras protagonistas, com as suas marcas e cicatrizes, peças principais de uma narrativa dos nossos tempos. A pedra deixa de revestir para vestir, porque no idioma Olivah significa pedra que veste.

Atuando nos segmentos da arquitetura, decoração e arte de luxo, os seus clientes vão desde empresas distribuidoras, galerias de arte, artistas e designers, até ao cliente final.

Na Olivah o portfólio de todas as peças são feitas sob encomenda, mas se a sua ideia tiver a pedra natural como matéria prima, a equipa de arquitetos, designers e técnicos de produção vão ajudá-lo a dar forma ao que imaginou.

