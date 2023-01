Castelbel, a beleza dos aromas vem do Porto

Tudo começou quando Aquiles Barros, um professor de química da Faculdade de Ciências do Porto, foi desafiado a criar uma unidade fabril para produzir sabonetes de luxo para a empresa Lafco em Nova Iorque. A produção iniciou-se em 2000 e após um período estável em que os seus produtos começaram a ficar conhecidos nos Estados Unidos, a fábrica perdeu o seu único cliente com a queda da economia americana depois do 11 de Setembro.

Após este período conturbado, a empresa reconquista a estabilidade com a produção não só de sabonetes como de produtos perfumados para marcas como a Zara Home ou a Gant Home, entre outras. Entre 2005 e 2006, inicia o desenvolvimento das suas próprias marcas e entra nos mercados com as insígnias Castelbel e Portus Cale, duas marcas que se diferenciam pela introdução de novas matérias-primas e design da embalagem. A Castelbel com um registo mais tradicional inspirada nas paisagens campestres portuguesas e a Portus Cale mais sofisticada, com um visual mais arrojado inspirado nas tendências atuais de cor, moda e decoração. Periodicamente lança edições especiais inspiradas na cultura e história portuguesa, como a filigrana, os bordados ou o azulejo português.

Atualmente, a Castelbel produz também loções corporais, cremes de mãos, champôs, velas aromáticas, difusores de ambiente, saboneteiras e diversos outros produtos na área da higiene pessoal, da perfumaria e decoração de interiores.

A Castelbel tem vindo a registar um crescimento constante ao longo dos últimos anos, começou com três colaboradores que depressa passaram a nove e atualmente têm 200, 90% dos quais são mulheres. Só na sala de embalagem estão cerca de 100 operárias que empacotam manualmente os sabonetes.

Castelbel

A marca exporta cerca de 80% da sua produção, os seus produtos são vendidos em centenas de lojas por todo o mundo e está presente em mais de 60 países com especial destaque para os Estados Unidos, Japão, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Austrália.

Em Portugal é distribuída em mais de 400 pontos de venda, como perfumarias, lojas de design, decoração e presentes.

Castelbel

Dica Portugal Faz Bem

Não há aroma como o primeiro, e não é por acaso que a seguir apaixonamo-nos.

Sempre que terminamos um projeto de decoração e uma obra entregamos um 'miminho' aos nossos clientes, e neste momento recorremos sempre aos vários modelos de aromas disponíveis no mercado. Velas, sabonetes, difusores aromáticos ou para queima, todos estes são válidos para desejar as boas vindas ao seu novo espaço.

A exploração dos aromas é um excelente recurso para causar a sensação de agradabilidade num ambiente complementando a sensação de bem-estar nas pessoas, mas também serve para provocar um efeito psicológico semelhante ao “não se esqueça de nós” de reconhecimento e desejo imediato.

Muitas marcas e empresas divulgam a sua existência através da exploração do nosso olfato e do registo de memória. Quem nunca passou à frente de lojas e restaurante, e só pelo cheiro sabermos exatamente identificar a marca em questão?

Pois é, se nunca pensou que isso é premeditado, fica o aviso e a dica.

