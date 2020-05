As peperomias são cultivadas em todo o mundo como plantas de interior mas, na América Central, na América do Sul e na Ásia, também as usam como plantas de exterior. "São lindas e muito fáceis de cultivar. O difícil é escolher só uma quando se vai ao viveiro", garante Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins. "Existem peperomias de todas as formas e para todos os gostos", esclarece a especialista.

"A Peperomia caperata, por exemplo, tem a folha mais rugosa e mais suculenta e é mais resistente à secura do que a Peperomia melancia", acrescenta ainda a autora dos livros "Um jardim para cuidar" e "Um jardim dentro de casa". No que se refere a condições de cultivo, as peperomias precisam de um substrato "muito bem drenado mas rico em matéria orgânica", sublinha Teresa Chambel, que aconselha ainda "regas regulares sem nunca encharcar estas plantas".

"Deve deixar sempre secar o substrato entre regas. As peperomias apodrecem se tiverem água a mais", adverte. À semelhança de muitas das variedades botânicas que tem apresentado nos seus vídeos, estas plantas gostam de muita luz mas não de sol direto. "Devemos limpar as folhas e flores secas", aconselha ainda Teresa Chambel. "A floração não é exuberante. As flores têm a forma de espiga e podem aguentar-se durante meses", acrescenta ainda a diretora da Jardins.

Para propagar peperomias, como pode ver no vídeo que se segue, basta cortar uma folha e colocá-la em água a enraizar. "Demora mais ou menos um mês e a seguir pode plantar. É muito fácil", assegura Teresa Chambel. "Em conjunto, fazem arranjos verdes maravilhosos. Também são usadas em terrários e em jardins verticais. Não precisam de humidade extra, o que é uma vantagem para as poder ter no interior de casa", acrescenta ainda a blogger de jardinagem portuguesa.