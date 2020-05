O nome genérico do jasmim tem etimologia na palavra persa yasameen, que significa dádiva de Deus. As flores tubulares desta planta exalam uma fragrância feminina que as torna muito populares. As espécies que integram o género Jasminum ainda fazem parte das do grupo Jasmineae, da família Oleaceae, de que a oliveira também faz parte. Sabia? Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins, ensina a cultivá-las com êxito no vídeo explicativo que se segue.

