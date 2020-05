Azáleas são as rainhas do jardim e também podem ser mantidas em casa

Ao fazê-lo, use preferencialmente um adubo rico em fósforo, o mais indicado para promover a formação de novos botões. Tal como sucede no interior de casa, manter a humidade nas azáleas é fundamental, pelo que as regas não devem ser esquecidas nem sequer menosprezadas. Apesar de as azáleas serem as rainhas de um jardim, somos nós que nos sentimos verdadeiras realezas quando nos brindam com as suas flores.

Como pode ter uma azálea em casa

É possível manter uma azálea no interior de casa tal como qualquer outra planta, podendo assim usufruir da sua flor. Apenas deve ter em conta alguns conselhos e truques para uma fácil manutenção. O primeiro passo é escolher uma azálea perene, pois estas podem ser cultivadas tanto no interior como no exterior. O ideal é colocá-la num ambiente fresco, com uma temperatura que oscile entre os 16º C e os 18º C.

Deve, assim, eleger um local com uma boa iluminação, com uma luz brilhante indireta ou sol direto parcial, como o sol da manhã. Depois de instalar a sua azálea em casa, deve dar especial atenção às regas, pois estas são fundamentais para manter as azáleas saudáveis no interior. Enquanto, no exterior, as regas feitas por cima da planta são suficientes, no interior, as regas ideais para uma azálea também têm ciência.

Devem ser feitas mergulhando o vaso num recipiente cheio de água. Assim que as bolhas de ar saírem todas, retire o vaso do recipiente com água e deixe drenar. Mantenha, seguidamente, a sua azálea sempre húmida (sem deixar secar o torrão) e será recompensado com a mais bonita floração pelo maior período de tempo. As adubações, essenciais ao desenvolvimento da planta, devem ser evitadas até a floração terminar.

Nessa altura, tem então duas opções. Uma delas passa por colocar a planta no jardim ou num vaso no exterior e deixar que a natureza cuide da sua azálea, vigiando-a regularmente. Continuar a ter a sua planta em casa e esperar que dê uma nova floração é outra das possibilidades a considerar. Tanto uma como outra são válidas, pelo que pode optar pela solução que achar mais conveniente, simples e fácil de adotar.

Texto: Laura Trigo (arquiteta paisagista e diretora-geral do Horto Mestre Jardineiro) e Luis Batista Gonçalves (edição digital)