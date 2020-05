É uma planta originária das ilhas banhadas pelas águas do oceano Pacífico mas, apesar da procedência remota do croton, pode ser facilmente cultivada em sua casa. Este género botânico da família das Euphorbiaceae, que integra 1.906 espécies, sendo uma delas a croton petra, é uma das soluções a que pode recorrer para aumentar a sua coleção de espécies. Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da Jardins, explica, no vídeo que se segue, como deve proceder.