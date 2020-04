São uma das trepadeiras mais usadas nos climas mediterrânicos. Os cuidados a ter quando cultivar buganvílias

"Suporta geadas e períodos de frio e também suporta o ar do mar. Com temperaturas baixas, perde a folha no inverno", volta a alertar a arquiteta paisagista. A buganvília é uma trepadeira excelente para pérgulas, caramanchões, paredes, muros, vasos e floreiras. "Em termos de manutenção, para além das regas que exige no verão, também pede fertilização na primavera e uma poda de formação", acrescenta a autora de livros como "Um jardim para cuidar".

"Requer também uma poda anual após a floração, com a remoção de flores velhas e de parte da folhagem, para estimular a floração do ano seguinte. Para plantar em vaso, faça uma boa drenagem com argila expandida e geotêxtil e use um substrato universal. Pode dar-lhe uma fertilização extra. Eu uso corno torrado, um fertilizante que é usado em agricultura biológica", revela. "Para a manter em vaso, deve podá-la regularmente", recomenda ainda Teresa Chambel.