Guia para instalar um relvado. 10 passos essenciais para ter uma zona relvada no seu jardim

A instalação de um relvado exige algum esforço mas também não é propriamente algo do outro mundo. Siga as dicas da engenheira agrónoma Ana Caldeira Cabral e economize, instalando um sem ter de contratar uma empresa de jardinagem. Se tem terreno em redor da sua casa ou até mesmo um pequeno terraço, crie uma área de fruição agradável e acolhedora para aproveitar melhor esse espaço verde.

1. Certifique-se que tem o substrato mais indicado para a sua relva

Esqueça a terra preta, o que a relva gosta em termos de substrato é areia, para sua segurança areia de rio lavada, para evitar a contaminação com infestantes e a presença de materiais de natureza granulométrica fina, como argilas e limos, os conhecidos finos nas areias. A granulometria da areia deve situar-se a 90% entre 0,5 e 2 milimetros e a sua natureza não deve ser calcária.

Não se preocupe que os areeiros, como fornecem a areia para construção, têm sempre estas análises feitas às suas areias. Para conferir ao substrato capacidade para reter água, será conveniente misturar a areia com turfa castanha ou vermelha, numa proporção de 8/9 partes de areia para 2/1 parte de turfa (seca) misturadas previamente ou no terreno, em volume.

A camada de substrato onde assenta a relva do espaço que pretende revestir com relvado deve, segundo a engenheira agrónoma Ana Caldeira Cabral, ter uma espessura entre 20 a 30 centímetros e, se o fundo da caixa onde vai estar o relvado não for permeável, então não se esqueça de prever drenagem, criando espaço para a libertação das águas, adverte ainda a especialista.

2. A escolha do relvado adequado para si

Lembre-se que existem relvas adequadas às diferentes condições climáticas, características da zona de instalação e até ao uso que lhe pretende dar. No caso de não saber qual é a que melhor se adequa ao seu espaço exterior, o melhor é aconselhar-se previamente com os especialistas do horto onde as pretende adquirir para evitar erros e trabalhos desnecessários.

3. Não descure o sistema de rega automático

Esqueça as boas intenções de regar a relva à mangueira ou mesmo com aspersores ligados a mangueira colocados por si, o gasto de água é muito mais elevado e a uniformidade da rega é extremamente deficiente. Se quer um relvado, então instale um sistema de rega por aspersão e que tenha em conta os restantes elementos do seu jardim, uma vez que é o sistema de rega que tem que ser adaptado à existência de árvores, arbustos e herbáceas no seu jardim e não o contrário.

4. Avalie bem as opções em termos de instalação

O barato, muitas vezes, acaba por sair (mais) caro, como sublinhavam muitos dos mais antigos. Não se deixe, por isso, enganar pela diferença de custos entre semear relva e colocar um tapete de relva. Lembre-se que, para um tapete de relva estar pronto para o seu relvado, demorou pelo menos seis meses a crescer no viveiro.

Quando comparar os custos não deixe de entrar em linha de conta com o tempo necessário para o relvado estar pronto a ser utilizado, como os custos de limpeza de infestantes, ressementeiras e suscetibilidade a doenças, bem como tolerância a eventuais secas, provocadas pelas quase inevitáveis anomalias do sistema de rega, entre outros fatores.

5. Instale o seu relvado quando tiver tudo devidamente preparado e acautelado

Lembre-se que quando semear ou instalar o tapete de relva o sistema de irrigação deve estar montado e testado, o substrato adubado, deve ter todo o equipamento necessário pior forma a que a instalação seja o mais rápida possível.

6. Faça uma programação das operações de corte

Se optar por tapete de relva pode cortar a relva uma semana depois de instalada, se optar por semear o primeiro corte depende do crescimento da relva e do recobrimento do terreno, os primeiros cortes são dados tipicamente com a relva a 10 a 15 centímetros de altura.