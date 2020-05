Figueira-folha-de-violino é um dos nomes desta planta da família das figueiras. Há também quem lhe chame figueira-lira. A Ficus Lyrata é uma planta de exterior que tem sido levada para ambientes de interior por muitos decoradores. Originária das terras quentes do continente africano, esta variedade botânica é muito comum na Serra Leoa e nos Camarões. Como é resistente, adapta-se a ambientes e condições menos perfeitas, ainda que prefira espaços mais iluminados.

Excelente para absorver a poluição sonora, purifica o ar e filtra as toxinas. Deve rodá-la todas as semanas para expor todos os lados da planta à luz. Para a manter com um porte adequado a ambientes internos, pode o topo. A figueira-lira dá um fruto parecido com o figo mas, ao contrário desta fruta, não é comestível. Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins, indica os principais cuidados a ter quando a cultivar.

