Dipladénia. Uma trepadeira exuberante que vai querer cultivar

As trepadeiras são plantas indispensáveis, nas varandas, nos terraços e nos jardins. "São, quanto a mim, os verdadeiros jardins verticais dos climas mediterrânicos", considera Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins. "Esta é uma planta de folha persistente, lustrosa e brilhante, que, mesmo quando não tem flor, é muito ornamental. É originária da América do Sul e as flores são lindas, em forma de trompete", elogia a especialista.

Depois de florescerem, exibem cores variadas, que vão de diversos tons de cor de rosa ao encarnado, sem esquecer o branco. "Já vos falei da buganvília e do jasmim e agora vou falar-vos da dipladénia, uma planta de produção nacional da Viplant que pode adquirir no site desta empresa de plantas", informa a arquiteta paisagista, também autora dos livros "Um jardim para cuidar" e "Um jardim dentro de casa", publicados pela editora A Esfera dos Livros, no vídeo explicativo que pode ver já de seguida.

A dipladénia prefere zonas de meia-sombra onde esteja protegida das horas de sol mais intenso. Precisa também de um substrato bem drenado e solto para que consiga enraizar com facilidade. "É uma planta pouco resistente ao frio. Não aguenta temperaturas baixas e é muito sensível às geadas. Sofre com temperaturas abaixo dos 10º C", adverte Teresa Chambel. "Precisa de regas frequentes nos períodos de maior calor mas regar duas ou três vezes por semana chega", assegura a especialista.