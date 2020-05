No Instagram, hashtags como #lockdownDIY e #lockdownprojects foram usados mais de 7.200 vezes a nível global e, de acordo com o Pinterest, as pesquisas estão a aumentar para "trabalhar em casa" (+ 1.144%) e atividades com crianças dentro de casa (+ 1.300%) comparativamente ao mesmo período do ano passado.

Quer esteja à procura de atualizar um espaço de trabalho, espaço de lazer ou pequeno espaço, os anfitriões e designers de interiores Bryan e Catherine de Columbus, Ohio (EUA) estão a partilhar dicas e truques fáceis que otimizam o conforto sem sacrificar o design, inspirados em Airbnbs pelo mundo.

Inspire-se nestas propostas: