Dê as boas-vindas à primavera em sua casa

A primavera está já ao virar da esquina e depois de um inverno chuvoso e frio, é impossível não ansiar com a chegada da estação das flores. A primavera é a estação do ano que nos transmite mais luz e alegria e nada melhor que refletirmos essa sensação na decoração das nossas casas.

É a época mais colorida do ano e, para muitos, representa a transição e o recomeço de uma nova fase. As tendências de decoração para esta nova estação pretendem encher a casa de cor, naturalidade, estilo e muita personalidade. Dos novos tons para as paredes e móveis, aos padrões floridos e aos têxteis leves que podem decorar a casa esta primavera.

Para quem gosta de fazer constantes mudanças na sua decoração e com pouco investimento esta é a altura certa para o fazer, uma vez que com pequenos detalhes podemos transformar os vários ambientes.

Para além da primavera ser uma ótima oportunidade para redecorar a sua casa, é ainda uma ótima altura para fazer uma arrumação geral, livrar-se de itens que já não usa, separar roupas com as quais já não se identifica e deixar os ambientes com um ar mais leve.

Para receber a primavera em sua casa, reunimos algumas dicas práticas. Siga as nossas sugestões e inspire-se no catálogo da hôma happy home living.

ESCOLHA AS CORES CERTAS

Mudar as cores das paredes, revestimentos e móveis é a forma mais imediata de dar energia e luz à casa após um inverno monótono.

créditos: hôma

Ao contrário do inverno e do outono, onde as cores terrosas se destacam, na primavera a paleta de cores preferida é a dos tons pastéis, claras e delicadas. Estas cores, que incluem tonalidades de verde, rosa, lilás, amarelo e azul abraçam uma decoração fresca, aconchegante e acolhedora. Os tons pastéis são os mais indicados justamente porque lembram a primavera e são adequados tanto para as paredes, quanto para os têxteis dos vários ambientes.

NOVA ESTAÇÃO, NOVOS MÓVEIS

E por que não mudar alguns móveis em casa? Existem vários estilos decorativos de móveis que pode optar, o estilo contemporâneo , o rústico , o étnico , o oriental e até mesmo o industrial , prefira, no entanto, opções que destaquem os materiais naturais e os tons suaves típicos desta época do ano.

créditos: hôma

créditos: hôma

Se não tem orçamento para móveis novos, pode mudar a disposição dos móveis que já tem em casa. Na sala de estar, por exemplo, pode usar uma estante para ajudar a criar dois ambientes distintos numa única divisão. A ideia é criar uma área para leitura e outra para receber os amigos.

DETALHES PRIMAVERIS

Se não quiser fazer alterações onde vai ter de investir tempo e dinheiro, como é o caso de alterar a cor das paredes ou móveis, então pode optar por trazer as tendências para casa mudando apenas os detalhes. Existem opções que são bastante eficazes para conseguir trazer o ar fresco da primavera para dentro de casa.

créditos: hôma

Naturalmente, os símbolos primaveris são excelentes decorações, pelo que as flores e os pássaros não devem ser desprezadas. Os pássaros simbolizam o recomeço da primavera, a fidelidade e o regresso ao ninho. Estas decorações simbolizam a natureza e remetem-nos para as decorações campestres. Existem várias opções como peças decorativas em porcelana, pratos decorativos e até mesmo loiça com estes motivos. Mas não se resuma apenas a pássaros, pois as decorações com outros animais, como por exemplo, as borboletas também fazem um bonito efeito primaveril.

créditos: hôma

As flores de todos os tipos são outro clássico da primavera. Introduza-as na decoração sobre a forma de peças decorativas, como por exemplo, uma flor poesie em cerâmica, que é uma peça-chave na decoração de primavera, ou então em forma de padrões, em almofadas e cortinas e ainda em apontamentos casuais, em arranjos naturais ou artificiais.

PADRÕES FLORAIS

Já há alguns anos que a definição de estampados florais serem antiquados ficou para trás. Na decoração, o romantismo das flores reflete-se com sucesso em vários elementos decorativos, como é o caso do papel de parede, dos têxteis, entre outros.

créditos: hôma

E nada melhor do que celebrar a estação da primavera e das flores com padrões vintage, com pequenos estampados em cores suaves e pastel. Pode apostar em padrões mais subtis ou mais ousados, podendo incluir estes padrões em têxteis, como por exemplo, capas de edredão e almofadas.

créditos: hôma

Desta forma os estampados florais vão dar um ar romântico, fresco e colorido aos seus ambientes. Na hôma happy home living existem várias opções de têxteis com os mais variados padrões florais; não tenha medo de arriscar e traga a primavera para dentro de casa.

TROQUE OS TAPETES E AS CORTINAS

A primavera é também sinónimo de leveza. Por isso, está na altura de trocar os tapetes e as cortinas pesadas usadas durante o inverno por têxteis mais leves e naturais como é o caso do algodão e do linho em cores claras como off-white ou rosa empoeirado, estampados étnicos e florais.

créditos: hôma

Os tapetes além de transformarem espaços, criam delimitações, reforçam a decoração e criam contrapontos visuais. São também peças bastante práticas uma vez que têm a função de isolamento acústico e protegem os pés do contato com o chão frio. Nos dias mais quentes, os tapetes de fibra natural são os mais pedidos. Sisal, algodão e até mesmo os de juta são bem-vindos nessa época. Estas peças são capazes de criar a combinação ideal entre a energia da primavera e o conforto da nossa casa, tirando assim o máximo proveito de cada momento.

créditos: hôma

As cortinas são não só responsáveis por proporcionar privacidade aos ambientes, mas também de filtrar a luz solar, assim desta forma quando os raios solares entrarem em casa não vão estragar os móveis e peças decorativas. Por isso, na primavera torna-se ainda mais importante utilizar cortinas. Prefira tecidos como o linho , em cores claras e neutras, que além da leveza, permitem a passagem da luz de forma difusa.

Na hôma happy home living existem várias opções de têxteis que podem aproveitar para substituir nesta estação do ano.

AROMAS DOCES E FLORAIS

Uma nova estação chegou e com ela os diferentes aromas florais. Numa decoração de primavera um elemento que não pode faltar são as velas, os ambientadores e os difusores.

créditos: hôma

Se no inverno as velas têm a função de tornar os ambientes mais acolhedores e aconchegantes, utilizando fragrâncias mais quentes e picantes, nesta época do ano as velas têm a função de transportar os aromas da primavera para dentro de casa e por isso, recomendamos a escolha de aromas frescos e cítricos, típicos dos pomares.

Utilize as velas de forma simples ou integradas em acessórios decorativos como castiçais , lanternas ou peças mais elaboradas como candelabros, desta forma não só perfumam os ambientes, mas também assumem um compromisso decorativo inegável.

créditos: hôma

Os ambientadores são também excelentes opções, pois aumentam o bem-estar nos vários ambientes da sua casa espalhando fragrâncias e perfumes que dão personalidade ao espaço.

Agora que já tem todas as dicas para preparar a sua casa para a primavera está na altura de pôr mãos à obra. Siga as nossas sugestões e inspire-se em hôma happy home living.