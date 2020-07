Descuidou-se com as regas e deixou queimar as variedades botânicas que cultiva no seu jardim? Pode ser que ainda as consiga salvar! Basta seguir as indicações que os especialistas em jardinagem mais recomendam e que lhe indicamos de seguida.

Esta altura de calor e de férias é terrível para muitas espécies botânicas, mas isso n~sao será seguramente uma novidade para si. Se se descuidar, sobretudo com a rega, as plantas podem sofrer insolação e ficar desidratadas, apresentando um aspeto feio e desolador. Mas nem tudo pode estar perdido. Ainda pode haver uma oportunidade! Caso ainda não seja demasiado tarde, pode recuperar as plantas seguindo estes conselhos que muitos especialistas em jardinagem preconizam. 1. Corte o murcho O primeiro a fazer é cortar todas as partes que secaram. Comece pelas zonas exteriores e vá, depois, avançando para o interior da planta. 2. Coloque de molho De seguida, coloque em água os seus vasos ou as suas jardineiras, até que o torrão de raízes fique completamente empapado. Utilize alguidares grandes cheios de água quando o fizer. 3. Junte gravilha Continuar a ler Deixe escorrer o excesso de água e deite por cima do substrato uma capa de gravilha ou pedaços de barro para reduzir a evaporação. 4. Borrife com água Para terminar, coloque as plantas afetadas á sombra e longe de correntes de ar. Umas horas depois, borrife água sobre a folhagem mas sem molhar as flores. 5. Recorra a um sistema de rega Para evitar que as plantas passem sede, instale um sistema de rega automática para o verão, sobretudo se se ausentar por várias semanas. Se o programador é elétrico, assegure-se que também funciona a bateria. Assim, pode ficar descansado em caso de falta de corrente elétrica por que não deixará de funcionar. 6. Não adube nesta fase As suas plantas têm que recuperar de um trauma muito forte. Por isso, não as adube de imediato. Só quando começarem a dar sinais de que estão a brotar de novo, é que lhes pode administrar fertilizante químico para que ganhem força. Se não pode mudar uma planta de lugar para que esta recupere, recorra a métodos de sombreamento para aumentar o grau de sombra e de proteção das suas plantas, sobretudo das mais sensíveis. Pode, por exemplo, colocar um toldo ou uma rede sobre os vasos ou sobre os canteiros, para garantir uma proteção acrescida. Instalar uma capa de cobertura na base dos exemplares mais sensíveis também ajuda a reter mais tempo a humidade das regas, o que acaba por ser benéfico para as plantas nos períodos de tempo quente, para além de ser uma opção mais económica uma vez que um terreno mais húmido terá menores necessidades de água.