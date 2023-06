Com o verão a bater à porta, é hora de renovar a sua decoração e criar um espaço alegre e divertido para aproveitar a estação mais quente do ano. Afinal esta é altura perfeita para relaxar e receber amigos e familiares.

Sentir-se bem em casa é um privilégio que não tem preço. E tornar o ambiente ainda mais alegre não requer muito esforço, basta apenas usar um pouco de imaginação.

Cores vibrantes são a solução para trazer a descontração que precisamos, para isso pode apostar em têxteis coloridos ou peças decorativas que vão criar uma verdadeira explosão de cores e sentidos no seu espaço.

Não tenha medo de apostar nas cores e deixar a sua personalidade brilhar em cada canto. Siga as nossas dicas e inspire-se nas soluções da hôma Happy Home Living.

CORES VIBRANTES

Com a chegada do bom tempo e do calor, sentimo-nos mais energéticos, alegres e bem-dispostos. As cores de verão representam exatamente isso, cores fortes e vibrantes que nos enchem de vida.

As cores são fundamentais para construir um ambiente adequado. Além de imprimirem personalidade, os tons têm influência direta no nosso bem-estar. Por isso, a escolha da paleta de cores é uma das etapas mais importantes ao decorar a sua casa. Existem muitas maneiras de trazer a sua cor preferida para dentro de casa, seja nas paredes ou em objetos específicos.

A presença das cores tem a capacidade de marcar ambientes e direcionar comportamentos, além de despertar sensações. Seja qual for a linha cromática que escolher, as cores transmitem diferentes sentimentos e estados de espírito e saber escolher o tom correto é fundamental.

O azul pode significar tranquilidade e relaxamento. É uma das cores mais versáteis, com tons que vão do suave e delicado ao mais intenso. Desta forma pode brincar com todas as possibilidades oferecidas por esta cor, desde o azul-marinho, ao azul Tiffany ou turquesa.

O amarelo significa criatividade e é uma das cores que trazem mais vida e alegria aos espaços. É uma cor quente e brilhante, que traz luz e energia a qualquer ambiente.

Intensidade é a palavra que define o encarnado. O tom forte certamente garante personalidade a qualquer decoração, e pode ser usado tanto nas paredes para um maior impacto, como no mobiliário ou nos acessórios.

Vibrante e com uma ótima energia, a cor laranja vem conquistando cada vez mais adeptos que procuram por tons que favorecem um clima mais alegre. A cor, que traz o frescor do cítrico, a vibração criativa e o brilho da felicidade, destaca os pontos mais fortes da decoração, seja na delicadeza de um detalhe ou na presença marcante de um objeto protagonista.

O verde é o toque da natureza, mas há quem ache que é uma cor difícil de combinar. O segredo, porém, está em acertar no tom. Assim como no uso do azul, há muito espaço para brincar com o verde nos mais diversos estilos. Ele funciona bem tanto em ambientes mais clean e de inspiração natural, como em ambientes vintage, e é ainda uma boa opção para quem gosta de usar o efeito color block.

Os tons terrosos trazem uma sensação de aconchego e conforto para os ambientes. São cores que transmitem a sensação de naturalidade, e quando combinadas com elementos em madeira, conseguem criar um ambiente acolhedor e sofisticado. Podem ser usados tanto numa decoração mais minimalista, como numa decoração rústica.

O branco é uma cor clássica e elegante, que pode ser usada em diversas composições. É uma opção perfeita para quem quer um ambiente claro e iluminado, valorizando a luz natural. O branco também é uma cor que transmite a sensação de limpeza e ordem, e pode ser combinado com outras cores para criar contrastes interessantes.

Por fim, não podíamos deixar de falar do rosa, sendo ele a cor do ano, esta cor traz boa energia e pode ser combinada com várias outras cores. Seja em tons mais suaves ou num tom mais vibrante de fúcsia, o rosa é uma cor que tem sempre um papel marcante na decoração dos espaços.

Com a escolha das cores corretas e o equilíbrio adequado entre elas, é possível criar composições fantásticas e personalizadas para cada ambiente. A escolha da paleta de cores é uma das etapas mais importantes na decoração de um espaço, pois as cores têm influência direta no nosso bem-estar e no comportamento.

TEXTÊIS COM PERSONALIDADE

As almofadas, os tapetes e os cortinados são como notas musicais que, quando combinadas, criam uma harmonia única na decoração de um espaço. Com a base neutra de uma casa, estes elementos são a chave para trazer cor, textura e personalidade a um ambiente, tornando-o acolhedor e convidativo.

As almofadas são peças fundamentais que oferecem uma imensa variedade de possibilidades de cores, um mix & match de estampados ou somente a união de tom sobre tom. Portanto, é possível adaptá-las em diversos estilos decorativos, tendo em conta a personalidade de cada um para que o resultado seja um ambiente alegre, elegante e descontraído. Estas podem ser utilizadas para criar conforto no sofá, no chão, num cadeirão ou até na cama, e são capazes de transformar um ambiente de forma rápida e com pouco esforço.

Com uma infinidade de modelos disponíveis, as almofadas coloridas são uma boa aposta para quem procura um upgrade rápido e fácil na sua decoração. Estes pequenos detalhes são capazes de transformar completamente um ambiente, sendo uma opção ideal para os mais ousados, estas podem utilizá-las como um ponto de encontro para todas as tonalidades presentes no espaço.

Os cortinados são a moldura de uma casa e têm o poder de trazer um novo olhar para qualquer espaço. Se escolhidos com sabedoria, podem iluminar e ampliar ambientes ou reduzir e escurecer espaços. Arrisque em cores e texturas que complementem a restante decoração, criando uma sensação de continuidade e fluidez.

Assim como as almofadas e os cortinados, os tapetes são elementos criativos que deixam de ser apenas um complemento discreto dentro de uma decoração. Escolher um tapete é escolher aconchego e continuidade, é adicionar cor e textura ao espaço, tornando-o ainda mais acolhedor e convidativo.

Seja com padrões lisos ou estampados que combinam elementos geométricos e florais, os tapetes são o complemento ideal para uma decoração vibrante que enfatiza a cor, acrescentando um toque de conforto e harmonia ao ambiente.

Numa decoração de primavera/verão, os padrões florais são ainda outra escolha clássica, que convida a uma decoração alegre e divertida, uma vez que trazem um toque de natureza e frescura para o ambiente. As almofadas, as cortinas e os tapetes com padrões florais adicionam um toque de cor e textura, criando uma decoração descontraída e alegre. Podem ser misturados e combinados para criar uma harmonia única, ou escolhidos de forma mais discreta para um visual mais sofisticado.

Na hôma Happy Home Living existem várias opções de têxteis com as mais variadas cores e padrões, não tenha medo de arriscar e decore a sua casa de forma alegre e divertida.

MESA COLORIDA E VIBRANTE

Para um jantar de verão com amigos e família, nada melhor do que uma mesa alegre e colorida. Escolha toalhas de mesa com cores vibrantes e estampados para criar um ambiente descontraído e divertido.

Ao escolher a toalha de mesa, tenha em conta o estilo e as cores da sua decoração atual. Se tem um espaço ao ar livre com cores vibrantes e ousadas, escolha uma toalha de mesa com um padrão tropical. Se o seu espaço é mais neutro, uma toalha de mesa com riscas ou cores pastel pode ser a mais adequada.

As toalhas de mesa com estampados adicionam cor e textura à sua decoração de verão. Arrisque e experimente padrões florais, geométricos e tropicais. Misture e combine diferentes padrões para criar um ambiente alegre e descontraído.

Lembre-se de escolher toalhas de mesa resistentes e duradouras o suficiente para suportar o uso diário. Opte por materiais de alta qualidade, como algodão e linho.

Assim como as toalhas de mesa, a loiça colorida é uma ótima forma de adicionar cor à sua mesa. Escolha pratos, copos e talheres em cores vibrantes para criar uma atmosfera descontraída e divertida.

Para uma decoração de mesa colorida, experimente combinar diferentes peças de loiça. Escolha peças em várias cores, desde tons pastéis até às cores mais vibrantes. Misture e combine diferentes cores e estampas para criar um visual divertido e descontraído.

Os pratos de sobremesa coloridos adicionam uma pitada de cor à sua decoração de verão. Use-os para servir sobremesas coloridas ou frutas frescas para um visual alegre e fresco. Pode ainda colocar taças coloridas para servir saladas frescas, frutas ou snacks.

Os copos coloridos são uma escolha popular para a decoração de verão, pois adicionam uma sensação de diversão e descontração ao ambiente.

Complemente a sua decoração de verão combinando a loiça colorida com acessórios igualmente vibrantes, como guardanapos de tecido ou até mesmo individuais.

PEQUENOS DETALHES

Os pequenos detalhes fazem toda a diferença, esta é uma premissa que nunca se deve esquecer quando falamos em decoração de interiores.

De forma a tornar os seus ambientes mais alegres e coloridos aposte em pequenos elementos na decoração. Crie contrastes com detalhes simples que vão fazer toda a diferença através de peças criativas e coloridas, desta forma vai conseguir quebrar esquemas temáticos, linhas de design de forma harmoniosa e elegante.

Através da mistura de elementos como pequenos vasos, uma peça mais irreverente sobre uma mesa de apoio ou um quadro especial numa parede, obtenha ambientes renovados e cheios de personalidade.

Com estas sugestões, a sua casa ficará pronta para celebrar o verão em grande estilo. A hôma Happy Home Living tem tudo o que precisa para dar um toque alegre e divertido à sua decoração.