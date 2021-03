É tempo de plantar sebes e de muitas outras coisas. Se pretende colocar uma, plante-a sobre uma película de plástico ou uma lona geotêxtil. Estas soluções ajudam a evitar as infestantes nos arredores. Esta é ainda boa altura para empreender outras tarefas no exterior, como regar por baixo da relva. Os primeiros rebentos exigem mais regas. Antes de implantar novo relvado, coloque as tubagens de distribuição de água e as válvulas da rega automática. Mas, como pode ver de seguida, há mais cuidados a ter ainda este mês.

1. Adube os maciços Aplique matéria orgânica nos maciços e nos alporques e terra vegetal no relvado. Depois, regue bem. Adube também as covas de plantação antes de as tapar.

2. Pode as ornamentais Pode severamente, bem abaixo, as espécies botânicas de casca ornamental que cultiva, assim como as de floração tardia, como por exemplo os cornejos, os hibiscos e as buddleias.

3. Trate pragas e doenças Vigie o aparecimento da processionária, sobretudo em coníferas. Esta praga faz, por norma, um ninho em bolsas suspensas nos ramos. Se for o caso, corte os ramos e queime-os.

4. Dê uso à tesoura A beleza exige preparação. As cascas vistosas dos cornejos e buddleias ficarão mais bonitas se rebaixar os ramos a 20 cm do solo. No caso de exemplares formados por apenas um ramo, como a roseira da imagem, impõe-se a eliminação de rebentos no ramo e nos crescimentos descontrolados. As sebes baixas deste jardim também requerem cortes periódicos.